RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам рассказали, за какие стоматологические услуги платить не нужно

Фото: За какие стоматологические услуги в Украине нужно платить (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

9 февраля в мире отмечается День стоматолога. В 2024 году программа медицинских гарантий покрывает неотложную стоматологическую помощь для всех пациентов в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья.

Что нужно знать о стоматологической помощи

Надо знать, что для детей до 18 лет – еще и плановая стоматологическая помощь.

НСЗУ перечисляет средства больницам, заключившим договор по пакету "Стоматологическая помощь взрослым и детям".

Какие услуги бесплатны

  • ургентная (неотложная) помощь детям и взрослым;
  • плановая помощь детям, кроме ортодонтических процедур и протезирования;
  • инструментальные исследования: внутриротовая и внеротовая рентгенография;
  • обезболивание;
  • хирургические вмешательства, когда у них возникает необходимость при неотложной стоматологической помощи взрослым и детям;
  • обязательные профилактические осмотры школьников и детей младше 6 лет.

Для обращения к стоматологу направление не требуется.

Обратите внимание, что вышеупомянутые медицинские услуги можно получить бесплатно только в тех учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ по пакету стоматологической помощи.

 

 

Читайте РБК-Украина в Google News
лікаріпослуги