Стоматолог объяснил, почему лечение зубов так дорого стоит

Лечение зубов всегда было дорогостоящей процедурой. Однако такая стоимость вполне обоснована.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тред стоматолога Дениса Никитина в X (Twitter) рассказывает, почему лечение зубов так дорого.

Стоимость материалов

"Цены на материалы европейские, а цены на услуги украинские. Для того чтобы провести реставрацию зуба, нужно иметь в своем арсенале много разных материалов, нужно постоянно вкладывать деньги в их закупку, а окупаемость далеко не внезапная", - пишет стоматолог.

Он приводит пример процесса реставрации зуба. По словам специалиста, это достаточно сложный процесс, предусматривающий удаление пораженных тканей и их восстановление дорогостоящими высокотехнологичными материалами.

Стоимость стоматологического оборудования и материалов (фото: twitter.com/DenysMykytyn)

"Это не просто залепить "дырку" пластилином. Нужно знать, как и какие ткани препарировать (нет, не просто спилить черное), знать анатомию каждого зуба, чтобы ее восстановить, знать, как работать с материалом так, чтобы он выполнял свою функцию", - объясняет эксперт.

Для такой работы требуется много основных и вспомогательных материалов, которые используют в зависимости от клинической ситуации.

Образование и квалификация врача

Денис Никитин рассказывает, что сначала стоматологи в течение шести лет учатся в университете, где получают базовые знания по стоматологии. После этого следует последипломное образование, а затем - курсы на протяжении всей жизни.

"Нет, наверное, другой отрасли, где есть столько курсов за деньги, как в стоматологии. Реставрация фронтальных зубов - один двухдневный курс, жевательных - другой. Отдельный курс по фотографии в стоматологии. Хирургия. Еще очень много тем и курсов. Один курс 10-20 000 гривен", - пишет врач.

"Коммуналка" и зарплата врача

Это более бытовые вопросы, которые врачи так или иначе должны "отбить". Установка всего необходимого оборудования также не является дешевой услугой.

"Еще один момент, который никто не учитывает, это труд врача. У врача есть зарплата, которую клиника должна откуда-то выплачивать. И работа, которая требует ответственности и концентрации, должна быть хорошо оплачиваемой", - отмечает Никитин.

Помимо самого стоматолога, заплатить нужно также и другому персоналу клиники.

Как пациенты сами могут снизить стоимость лечения

Стоматолог рассказывает, что часто пациенты жалуются на высокую стоимость на профессиональную гигиену. Однако это также безопасность врача, чтобы он мог избежать профессиональных заболеваний.

А вот если сам пациент будет ответственно относиться к здоровью своей полости рта, то и цена за профессиональную гигиену для него будет ниже.

"Некоторые люди приходят лечиться, но при этом на каждом этапе переживают, чтобы их не обманули. Довольно обидно, когда из-за тупых стереотипов тебя за твою работу, в которую ты вкладываешь кучу сил и денег, хоть и подсознательно, но считают шарлатаном", - подытоживает Денис.