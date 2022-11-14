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Украинцам объяснили, что будет с отключением света в ближайшее время: "повреждено уникальное оборудование"

Фото: отключение света в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и других городах в центральных областях Украины стабилизационные отключения электроэнергии в ближайшее время отменить не удастся, к тому же есть риск, что могут быть также и аварийные отключения света.

Об этом 14 ноября заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона "Едині новини".

Он отметил, что российские оккупанты наносят удары и по тем энергетическим объектам, в которых после предыдущих атак уже были проведены ремонтные работы. Поэтому плановые отключения света в центральных регионах страны - это "оптимистичный сценарий".

Так, подтвердил Сахарук, на прошлой неделе захватчики во время обстрела попали в "достаточно важный объект" уже на следующий день после ремонта и запуска в работу.

"К сожалению, такие ситуации, когда только отремонтировали, и снова прилетает - они имеют место. Поэтому сейчас программа максимум - это иметь графики, за них не выходить, и жить по ним. В надежде, что мы сможем отремонтировать следующие элементы", - рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Он обратил внимание, что повреждения, причиненные агрессоров на прошлой неделе "значительны, и там достаточно уникальное оборудование было повреждено, и заменить его без производства невозможно".

"Это значит, что дай Бог, что мы обойдемся графиками стабилизационных отключений и не будет аварийных отключений. Все для этого делаем. Мы запускаем нашу генерацию", - говорит Сахарук.

В этом контексте в ДТЭК резюмируют, что в ближайшее время будут стабилизационные отключения - и это "максимум, что можно сделать, чтобы система функционировала в том режиме, как она сейчас работает".

Ранее мы рассказывали, на сколько и почему могут увеличить длительность отключения света.

А также перед этим писали, какой урон нанесли ракетные удары на электрическую инфраструктуру Украины и почему могут быть отключения на 10-12 часов.

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ДТЭККиеввідключеня світла