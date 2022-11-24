Украинцам объяснили, как отличить качественный мед от подделки

Главный миф о качественном меде

"Говорят, если налить натуральный мед на дно тарелки, долить сверху холодной воды и делать круговые движения, то его поверхность примет форму пчелиных сот. Словно проявится генетическая память меда. Но это миф!" - говорит ученый.

По его словам, если взять вместо меда сахарную карамель и повторить те же действия, то проявятся такие же соты.

"На самом деле, никакие это не соты, а просто волны. Подобные тем, что вода оставляет на поверхности песка в открытых водоемах. Этот способ никак не подтвердит вам натуральность меда. Единственное, что в домашних условиях поможет отличить качественный мед, это ваша биолаборатория: глаза, обоняние и вкус", - объясняет Репич.

Как отличить качественный мед от подделки (фото: freepik.com)

Как выбрать натуральный мед?

На что стоит обратить внимание, чтобы понять, что мед настоящий?

Консистенция

Осенью и зимой весь мед уже должен быть кристаллизирован. И такая консистенция свидетельствует не о том, что в мед добавили сахар, а наоборот: равномерно кристаллизованный мед - это показатель качества.

Единственный, который не кристаллизуется вообще - это акациевый. Но внимательно смотрите и его консистенцию. Хороший мед должен стекать равномерной тонкой струйкой и стелиться горкой.

Вкус

Мед должен обладать ярко выраженным приятным вкусом и запахом. Никаких кислых нот и ноток карамели. Глотнув, почувствуете, будто чуть-чуть дерет в горле. Это значит, что с продуктом все супер!

Этих критериев должно хватить, чтобы понять, приобрел ли качественный мед.

Правда, есть вещи, которые просто так, к сожалению, не проверить.

"Единственное, на что вы не можете проверить мед в домашних условиях, это наличие вредных веществ и антибиотиков. Здесь действует только добросовестность производителя", - резюмировал химик.