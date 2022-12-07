Украинцам объяснили, как уберечься от переохлаждения и обморожения: важные правила

Что провоцирует переохлаждение?

Врачи напоминают, что помимо низкой температуры холодовую травму могут провоцировать такие факторы, как:

высокая влажность (даже длительное пребывание при температуре +5…+8 градусов, но при высокой влажности может вызвать переохлаждение)

ветер, наличие которого значительно увеличивает потерю тепла

хронические заболевания/чрезмерная усталость

употребление алкоголя

принадлежность к определенным группам (потому что дети и пожилые люди особенно чувствительны к действию низких температур из-за особенностей теплообменных процессов в организме)

ношение тесной неудобной обуви, легкой одежды.

Комбинация нескольких таких факторов значительно усугубляет риск развития холодовой травмы.

Переохлаждение может возникнуть из-за разных факторов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Чем переохлаждение отличается от обморожения?

Острое влияние низких температур можно разделить на обморожение (местное переохлаждение - локальное действие низких температур) и замерзание (общее переохлаждение).

Общее переохлаждение развивается следующим образом:

сначала у пострадавшего появляются лихорадка, слабость, усталость и сонливость, развивается мелкая (холодовая) дрожь мышц и "гусиная кожа"

если неблагоприятные факторы продолжают действовать, холодовая дрожь достигает максимума, появляется поверхностная гипотермия (снижение температуры/охлаждение), сонливость начинает переходить в расстройство сознания

если же холодовая дрожь угнетается, это свидетельствует об очень опасной гипотермии, которая может привести к остановке дыхания и сердца, при этом состояние пострадавшего крайне тяжелое, может быть без сознания.

На последнем этапе очень важно срочно оказать помощь, ведь без нее человек может умереть.

Местное или локальное обморожение также развивается постепенно и имеет следующие стадии:

1 степень: чувство онемения, покалывание, обожжение

Пораженная кожа бледная, после согревания отекает и краснеет, приобретает багряно-красный оттенок. Такое повреждение обычно полностью восстанавливается через несколько дней без последствий.

2 степень: появление пузырьков с прозрачным содержимым

После согревания кожи появляется интенсивный зуд и резкая боль в пораженных местах. На восстановление кожи может потребоваться две недели.

3 степень: омертвение всех слоев кожи

Пузыри при этом наполнены кровяным содержимым. Заживление длится долго, больше месяца, и как правило, сопровождается образованием рубцов.

4 степень: некроз кожи и мышц

Это тяжелое состояние, лечение и реабилитация может длиться долго.

Чем переохлаждение отличается от обморожения (фото: Freepik)

Важно не допускать возникновения общего переохлаждения и обморожения или их сочетания.

Для этого необходимо придерживаться нескольких простых советов. В частности, нужно:

ограничить время пребывания на улице в холодную, сырую или ветреную погоду

одеваться в несколько слоев свободной теплой одежды, носить ветрозащитную и водонепроницаемую верхнюю одежду, чтобы защититься от ветра, снега и дождя (воздух, попадающий между слоями одежды, действует как изоляция от холода)

выбирать нижнее белье, которое отводит влагу от кожи (лучше отказаться от хлопчатобумажной, ведь она поглощает влагу)

менять мокрую одежду как можно скорее

носить шапку или повязку, полностью закрывающую уши (тяжелые шерстяные или ветрозащитные материалы являются лучшими головными уборами для защиты от холода)

носить перчатки, а не "декоративные" перчатки

носить носки и стельки, хорошо сидящие, отводящие влагу и обеспечивающие изоляцию (неплохо было бы, если есть возможность, запастись грелками для рук и ног)

искать теплое укрытие, если заметили признаки обморожения

отказаться от алкоголя, если планируете быть на улице в холодную погоду

есть хорошо сбалансированную пищу и помнить о водном балансе - это поможет согреться даже перед тем, как выйти на мороз

не находиться долго в одной позе или неподвижно, старайтесь выполнять простенькие физические упражнения

Как оказать первую помощь при обморожении

В случае оказания первой медицинской помощи пострадавшему с холодовой травмой четко соблюдайте порядок оказания помощи, утвержденный Минздравом Украины. Алгоритм действий таков:

Перед оказанием помощи убедитесь в отсутствии опасности для себя, оцепления, пострадавшего. Только тогда можно перейти к следующему шагу Прекратите действие низкой температуры на пострадавшего Успокойте пострадавшего и объясните свои дальнейшие действия Вызовите экстренную медицинскую помощь и следуйте инструкциям диспетчера Если у пострадавшего признаки общего переохлаждения, то устраните действие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение, снимите с него холодную, влажную одежду. Если пострадавший в сознании, дайте ему безалкогольные теплые напитки Если у пострадавшего признаки отморожения, то прежде всего устраните действие неблагоприятных факторов внешней среды, переместите человека в теплое помещение, затем осторожно, без труда снимите с пострадавшего холодную, влажную одежду/обувь, наложите на пораженные участки тела чистые, стерильные, сухие марлевые без оказания дополнительного давления на кожу. При необходимости обездвижьте пораженные конечности. Если пострадавший в сознании, дайте безалкогольные теплые напитки. Ни в коем случае не массируйте и не растирайте пораженные участки, не применяйте местные источники тепла. Не повреждайте имеющиеся на месте обморожения пузыри. Накройте пострадавшего термопокрывалом/покрывалом Обеспечьте постоянное наблюдение за пострадавшим человеком до приезда "скорой" При ухудшении состояния пострадавшего до приезда медиков повторно позвоните по телефону диспетчеру экстренной медицинской помощи По возможности соберите у пострадавшего или окружающих максимально возможную информацию об обстоятельствах получения травмы. Всю полученную информацию передайте специалистам бригады экстренной (скорой) медицинской помощи или диспетчеру Если до приезда "скорой" пострадавший потерял сознание, определите признаки жизни и если их нет, начните сердечно-легочную реанимацию.

Растирать место с холодовой травмой ни в коем случае нельзя (фото: Freepik)