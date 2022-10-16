Можно ли изменить звук уведомлений ГСЧС и почему некоторым сообщения не приходят

Как работает система оповещения ГСЧС

Как объясняет пресс-офицер ГСЧС Украины А.Хорунжий, система оповещения будет работать для предупреждения:

о воздушной тревоге,

во время опасности природного характера,

экологического характера,

а также - техногенного характера.

Такие сообщения о чрезвычайной ситуации поступают украинцам мгновенно даже при плохой связи, добавил спасатель.

Отмечается, что в систему оповещения включены все мобильные операторы Украины.

Звук и настройки

Хорунжий обращает внимание, что характер звукового сигнала - это настройка не ГСЧС, а мобильного телефона.

"В телефоне есть сигнал "alarm" и его невозможно изменить на какую-то успокаивающую мелодию", - говорится в публикации.

Спасатели настоятельно призывают украинцев не выключать систему оповещения, поскольку "в дальнейшем это будут сигналы, предупреждающие об угрозе жизни и здоровью человека".

Кто пока не может получать уведомления о ЧС

Сейчас оповещения от спасателей об угрозах могут приходить на смартфоны, однако на кнопочные телефоны такие сообщения пока еще не поступают.

Также он не могут прийти на смартфоны, на которых не обновлена ​​операционная система.

В ГСЧС планируют, что с начала зимы - в декабре - оповещения будут приходить уже в режиме бесперебойной работы.