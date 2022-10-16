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Можно ли изменить звук уведомлений ГСЧС и почему некоторым сообщения не приходят

Фото: в ГСЧС высказались о системе уведомлений об опасностях (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Автор: Владимир Костырин

Украинцам на мобильные телефоны приходят оповещения от ГСЧС о вероятных угрозах и чрезвычайных ситуациях - соответствующие сигналы полноценно заработали с 11 октября. Спасатели пояснили, как работают такие уведомления о тревогах, почему они такие "тревожные".

Об этом передали пресс-службе Центра противодействия дезинформации.

Как работает система оповещения ГСЧС

Как объясняет пресс-офицер ГСЧС Украины А.Хорунжий, система оповещения будет работать для предупреждения:

  • о воздушной тревоге,
  • во время опасности природного характера,
  • экологического характера,
  • а также - техногенного характера.

Такие сообщения о чрезвычайной ситуации поступают украинцам мгновенно даже при плохой связи, добавил спасатель.

Отмечается, что в систему оповещения включены все мобильные операторы Украины.

Звук и настройки

Хорунжий обращает внимание, что характер звукового сигнала - это настройка не ГСЧС, а мобильного телефона.

"В телефоне есть сигнал "alarm" и его невозможно изменить на какую-то успокаивающую мелодию", - говорится в публикации.

Спасатели настоятельно призывают украинцев не выключать систему оповещения, поскольку "в дальнейшем это будут сигналы, предупреждающие об угрозе жизни и здоровью человека".

Кто пока не может получать уведомления о ЧС

Сейчас оповещения от спасателей об угрозах могут приходить на смартфоны, однако на кнопочные телефоны такие сообщения пока еще не поступают.

Также он не могут прийти на смартфоны, на которых не обновлена ​​операционная система.

В ГСЧС планируют, что с начала зимы - в декабре - оповещения будут приходить уже в режиме бесперебойной работы.

Напомним, недавно РБК-Украина собрало ответы на главные вопросы по поводу работы воздушной тревоги.

Добавим также, перед этим в Минреинтеграции рассказали, как распознать дроны-камикадзе и уберечься от этого оружия.

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ГСЧСВоздушные силы Украинывоздушная тревога