Украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома

Симптомы туберкулеза

Туберкулез - инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ), называемая также палочкой Коха.

Основные симптомы этого заболевания:

кашель более двух недель

повышенная температура тела на протяжении более семи дней

затрудненное дыхание

боль в груди

плохой аппетит, постоянная слабость

беспричинная потеря веса

повышенная потливость, особенно ночью

кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)

"Что делать, если вы заметили схожие симптомы у себя или своих близких? Ответ один - как можно скорее обратитесь к врачу. Не затягивайте время и не занимайтесь самолечением. Чем раньше было начато лечение, тем больше шансов на его успех", - подчеркнули в Центре общественного здоровья.

Где лечат туберкулез

Согласно информации Минздрава, люди с туберкулезом могут лечиться:

в больнице

дома под наблюдением врача (амбулаторно)

Отмечается, что большинство украинцев лечатся амбулаторно с первого дня болезни, поскольку "это эффективно и безопасно для окружающих, если так определил врач".

"Если туберкулез подтверждают, семейный врач при необходимости направляет пациента на консультацию к врачу-фтизиатру. Тот назначает схему лечения и определяет необходимость в госпитализации", - пояснили эксперты.

Уточняется, что пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, могут получить его в региональных фтизиопульмонологических учреждениях (мест для лечения стационарных пациентов достаточно во всех регионах).

Длительный кашель может быть опасным (иллюстративное фото: freepik.com)

Как лечить туберкулез на дому

Пациентов, не требующих стационарного лечения (или уже окончивших его), обычно ведет семейный врач, иногда - фтизиатр. При необходимости семейный врач консультируется по поводу своего пациента с фтизиатром.

Для лечения туберкулеза существуют специальные препараты, комбинацию которых назначает врач.

Курс лечения туберкулеза длится не менее шести месяцев, а в случае мультирезистентной формы (когда наиболее эффективные противотуберкулезные препараты не действуют) - не менее 20-24 месяцев.

Самое главное во время лечения - строго соблюдать все назначения и рекомендации врача и ни в коем случае не прерывать начатое лечение.

В Минздраве отметили, что семейный врач сопровождает пациента на протяжении всего лечения:

выдает необходимые препараты, которые медучреждение получает от регионального фтизиопульмонологического учреждения

назначает анализы для отслеживания прогресса в лечении и выявления возможных побочных реакций на терапию

при необходимости оказывает психосоциальную поддержку

Чем опасен туберкулез

Здоровый человек может заразиться инфекцией, вдыхая капли влаги (содержащие МБТ), выделяемые больным заразной формой туберкулеза при кашле, чихании и даже разговоре.

При этом "страдают" чаще всего органы дыхания.

Туберкулез опасен тем, что сначала болезнь часто протекает скрыто и человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить "простуду" и "кашель" самостоятельно.

Поэтому лечение больного начинается поздно и требует больших затрат времени и усилий.

В то же время, вследствие раннего выявления и правильно проведенного лечения человек прекращает выделять МБТ в окружающую среду и никого не заражает.

Исходя из этого, залог успешного выздоровления - раннее начало лечения.