Украинцы с туберкулезом имеют право на бесплатное лечение: как его получить
24 марта отмечается Всемирный день туберкулеза. В ноябре 2022 года в Украине было зафиксировано более 1 500 новых случаев заражения туберкулезом. И все пациенты имеют право на бесплатное лечение в Украине.
Что входит в список и как его получить, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Как вовремя заметить туберкулез
Основные симптомы заболевания:
- кашель свыше 2 недель
- повышенная температура тела более недели
- затрудненное дыхание
- боль в груди
- плохой аппетит, постоянная слабость
- беспричинная потеря веса
- повышенная потливость, особенно ночью
- кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)
Важно понимать, что заболеть туберкулезом может каждый. Так же от него можно и вылечиться.
Какие процедуры пациенты могут получить бесплатно
Пациентам гарантировано бесплатно следующие услуги:
- лабораторные исследования: общеклинические и биохимические анализы, бактериоскопическое исследование мокроты, молекулярно-генетические исследования туберкулеза и другие
- инструментальные обследования: рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические и т.п.
- лечение в стационарных и амбулаторных условиях
- лекарства из Национального перечня, а также закупаемые лекарства централизованно за бюджетные средства
- мониторинг результатов лечения
- питание в условиях стационара
Кроме того, больные могут получить динамическое наблюдение за состоянием и определение совместно с пациентом модели лечения.
Как получить бесплатное лечение
Чтобы получить медицинскую помощь, пациенту нужно:
- обратиться к врачу, с которым заключена декларация, или к личному врачу, который выпишет направление на консультацию врача-фтизиатра или на госпитализацию
- обратиться с электронным направлением в больницу, осуществляющую лечение туберкулеза по контракту с НСЗУ
К врачу-фтизиатру можно обратиться самостоятельно, ведь для этого направления не нужно.
Раньше мы рассказывали, как украинцы могут найти работу за границей без дополнительной платы.
Читайте также, как получить бесплатное лекарство против диабета 2 типа.