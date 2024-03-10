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Как происходит диагностика туберкулеза: объяснение Минздрава

Воскресенье 10 марта 2024 09:05
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Как происходит диагностика туберкулеза: объяснение Минздрава Фото: как происходит диагностика туберкулеза (УНИАН)
Автор: Сергей Пышкин

Туберкулез можно вылечить, если вовремя диагностировать. Для этого необходимо пройти полный курс терапии и придерживаться всех рекомендаций медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (МОЗ) Украины.

Приоритетным и первоочередным методом диагностики заболевания является микробиологический тест. Для этого пациент сдает мокроту, которая позволяет правильно установить диагноз и как можно быстрее назначить эффективную схему лечения.

Сначала обычно применяют молекулярно-генетический метод исследования Xpert MTB/Rif. Этот метод дает возможность за несколько часов не только подтвердить болезнь, но и определить чувствительность к рифампицину - препарату, который применяют во время лечения.

"С помощью этого метода можно исследовать не только мокроту, но и другие биологические жидкости, в том числе кал у детей, которые еще не умеют откашливать мокроту. В украинских медучреждениях установлено 286 систем Xpert MTB/Rif", - объясняет Минздрав.

Также для диагностики применяют такие обследования, как рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки. Для расшифровки результатов используют так называемый анализ с помощью компьютера. Речь идет об искусственном интеллекте, который научили анализировать многочисленные снимки грудной клетки и определять туберкулез.

В частности болезнь способна поражать не только легкие, но и органы. В таком случае во время диагностики могут использовать ультразвуковое исследование, бронхоскопию и тому подобное.

"Если не удалось подтвердить туберкулез с помощью вышеупомянутых методов диагностики, применяется биопсия с получением материала и дальнейшего микробиологического и морфологического исследования", - объясняет Минздрав.

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Министерство здравоохранения Украины
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