Украинцам начали увеличивать зарплату. В каких регионах работать выгоднее всего

Что влияет на рынок труда

Изменения зарплат во многом зависят от общей экономической ситуации в стране. Согласно данным Work.ua, в целом можно выделить следующие факторы:

Инфляция

За 2022 год, согласно данным Госстата, инфляция составила 26,6%. Национальный банк Украины ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в 2024 году снизится до 9,6%.

Курс доллара

Сегодня официальный курс составляет около 36,7 грн за доллар. В то же время, по итогам 2024 года средний официальный курс доллара в Украине может составить 41,8 грн.

Такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям Invest Talk Summit.

Эксперт считает, что в 2025 году средний курс доллара составит 43,6 грн, а завершит год - на уровне 44 грн.

Уровень средней зарплаты

Весной 2023 года младшие специалисты получали в среднем 13 000 грн, специалисты с опытом не менее 2-3 лет - 16 500 грн, а самые квалифицированные рабочие - 23 000 грн.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году средняя номинальная зарплата вырастет на 21,9%, а в 2024 году - на 19,2%.

Уровень безработицы

В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения РФ уровень безработицы значительно вырос. НБУ оценил его в 21,1%. Ожидается, что в течение следующих лет этот показатель будет постепенно снижаться: в 2023 году - до 18,3%, в 2024 году - до 16,5%, а в 2025 году - до 14,7%.

Кроме того, на рынок труда в настоящее время влияют:

низкая конкуренция за вакансии (количество вакансий устанавливает рекорды практически ежемесячно)

дефицит квалифицированных кадров (в связи с миграцией украинцев за границу и мобилизацией в ряды ВСУ)

запрос на повышение оплаты уже имеющихся работников

ситуация на фронте, ход войны с агрессором

Доход украинцев в прифронтовых регионах

Самый стабильный рост зарплат среди прифронтовых регионов наблюдается в Днепропетровской области.

В Запорожье увеличился доход специалистов с низким уровнем квалификации и опыта.

В Харькове после падения зарплат в III квартале 2022 года происходит постепенное возвращение к предыдущим значениям.

І квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда младшего специалиста с минимальными навыками работы. Медиана - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов, имеющих опыт работы не менее 2-3 лет. ІІІ квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов с самыми развитыми профессиональными навыками, на руководящих должностях (инфографика: Work.ua)

В Николаеве выросли зарплаты младших специалистов.

В Одессе доход граждан начал расти с начала 2023 года.

Как изменились зарплаты в Николаеве и Одессе (и нфографика : Work.ua)

В Херсонской области, согласно данным о количестве вакансий, рынок труда показал восстановление на 11%.

В каких регионах зарплаты выросли больше всего

Наибольший рост зарплат произошел в городах:

на западе (до +23%)

в центре (до +17%)

Там доход граждан фактически подтянулся до уровня юга и востока (где оплата труда была несколько выше, чем в целом по Украине).

Частичный рост средних зарплат произошел:

на севере: Сумы (+9%), Житомир (+17%)

на юге: Одесса (+7%)

на центральном востоке: Днепр (+14%)

Где и как средние зарплаты изменились через год (инфографика: Work.ua)

В целом, можно сказать, что такие изменения являются следствием релокации компаний и предприятий на фоне войны.

Не последним фактором выступает и массовое перемещение украинцев из прифронтовых областей дальше от боевых действий.

Удорожание жизни в городах, куда переехали многие украинцы, также повышает запросы работников относительно заработных плат и влияет на рынок.