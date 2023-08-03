Украинцам начали увеличивать зарплату. В каких регионах работать выгоднее всего

Сегодня увеличение средних зарплат наблюдается у специалистов всех уровней квалификации - от начинающих до опытных работников.
На размер оклада оказывает влияние, в частности, географическое расположение компании или предприятия. Речь идет не только о размере города, но и его близости к зоне боевых действий - чем больше опасность, тем менее охотно поднимают зарплаты.
О темпах смены заработной платы в разных регионах Украины читайте ниже в материале Styler.
Изменения зарплат во многом зависят от общей экономической ситуации в стране. Согласно данным Work.ua, в целом можно выделить следующие факторы:
Инфляция
За 2022 год, согласно данным Госстата, инфляция составила 26,6%. Национальный банк Украины ожидает, что в 2023 году инфляция замедлится до 14,8%, а в 2024 году снизится до 9,6%.
Курс доллара
Сегодня официальный курс составляет около 36,7 грн за доллар. В то же время, по итогам 2024 года средний официальный курс доллара в Украине может составить 41,8 грн.
Такой прогноз озвучил директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times Артем Щербина на конференции по инвестициям Invest Talk Summit.
Эксперт считает, что в 2025 году средний курс доллара составит 43,6 грн, а завершит год - на уровне 44 грн.
Уровень средней зарплаты
Весной 2023 года младшие специалисты получали в среднем 13 000 грн, специалисты с опытом не менее 2-3 лет - 16 500 грн, а самые квалифицированные рабочие - 23 000 грн.
НБУ прогнозирует, что в 2023 году средняя номинальная зарплата вырастет на 21,9%, а в 2024 году - на 19,2%.
Уровень безработицы
В 2022 году на фоне полномасштабного вторжения РФ уровень безработицы значительно вырос. НБУ оценил его в 21,1%. Ожидается, что в течение следующих лет этот показатель будет постепенно снижаться: в 2023 году - до 18,3%, в 2024 году - до 16,5%, а в 2025 году - до 14,7%.
Кроме того, на рынок труда в настоящее время влияют:
Самый стабильный рост зарплат среди прифронтовых регионов наблюдается в Днепропетровской области.
В Запорожье увеличился доход специалистов с низким уровнем квалификации и опыта.
В Харькове после падения зарплат в III квартале 2022 года происходит постепенное возвращение к предыдущим значениям.
І квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда младшего специалиста с минимальными навыками работы. Медиана - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов, имеющих опыт работы не менее 2-3 лет. ІІІ квартиль - среднерыночный уровень оплаты труда специалистов с самыми развитыми профессиональными навыками, на руководящих должностях (инфографика: Work.ua)
В Николаеве выросли зарплаты младших специалистов.
В Одессе доход граждан начал расти с начала 2023 года.
Как изменились зарплаты в Николаеве и Одессе (и нфографика : Work.ua)
В Херсонской области, согласно данным о количестве вакансий, рынок труда показал восстановление на 11%.
Наибольший рост зарплат произошел в городах:
Там доход граждан фактически подтянулся до уровня юга и востока (где оплата труда была несколько выше, чем в целом по Украине).
Частичный рост средних зарплат произошел:
Где и как средние зарплаты изменились через год (инфографика: Work.ua)
В целом, можно сказать, что такие изменения являются следствием релокации компаний и предприятий на фоне войны.
Не последним фактором выступает и массовое перемещение украинцев из прифронтовых областей дальше от боевых действий.
Удорожание жизни в городах, куда переехали многие украинцы, также повышает запросы работников относительно заработных плат и влияет на рынок.
Напомним, ранее мы писали, как распознать фальшивую вакансию и не попасть к работодателю-мошеннику.
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