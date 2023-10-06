Украинцам начали давать сдачу в магазинах необычными гривнами (видео)

Украинцам начали выдавать сдачу в магазинах необычными монетами, которые посвятили борщу.
Как выглядит монета, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Киевский движ".
С 4 октября Национальный банк ввел памятные монеты номиналом 5 и 10 гривен, которые назвали "Украинский борщ".
На одной стороне изображена женщина на фоне печи, а на другой - тарелка с красным борщом. Интересно, что монету сделали цветной, ведь борщ покрасили в красный.
Памятная монета "Украинский борщ" (фото: НБУ)
И вот украинцы уже начали получать эти монеты как остальные в магазинах.
Добавим, что на сайте Нацбанка монета стоит 162 гривны, однако если вы хотите получить ее в серебре, придется выложить 2 043 гривны.
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Раньше мы показывали, какие две копейки можно продать за 175 000 гривен.
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