Украинцам обещают новейшую диагностику онкологических заболеваний: что изменится для пациентов

Онкологические заболевания - рак - являются второй самой распространенной причиной смерти людей в мире после сердечно-сосудистых заболеваний. Диагностика таких новообразований на ранней стадии помогает лечить людей и спасать жизни.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Михаила Радуцкого в Facebook, сайт больницы "Феофания", Центр общественного здоровья Минздрава Украины, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ситуации с онкологическими заболеваниями в Украине и мире, что может измениться в нашей стране уже в этом году, а также как можно диагностировать рак на ранней стадии.

Онкологические заболевания в Украине и мире

Согласно оценкам Международного агентства по исследованию рака Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 2050 года ожидается более 35 млн новых случаев рака (что на 77% больше, чем в 2022 году).

При этом наиболее распространенными видами онкологии можно считать: рак легких, рак молочных желез у женщин, колоректальный рак, рак простаты и рак желудка.

Самые распространенные виды рака в 2022 году (инфографика: phc.org.ua)

В Украине новообразования входят в основные пять причин смерти граждан и являются вторым крупнейшим "убийцей".

В то же время, согласно информации Центра общественного здоровья Минздрава Украины, примерно в трети случаев смерть от рака обусловлена "основными факторами риска", связанными с поведением и рационом.

Исходя из этого, от 30% до 50% онконедуг можно избежать, если вести здоровый образ жизни.

Что может измениться в Украине в ближайшее время

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, в этом году в Украине стартует проект новейшей диагностики онкологических заболеваний.

Речь идет о том, что национальное агентство "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) приобретет:

циклотроны для производства радиофармпрепаратов

ПЭТ-КТ - для выявления болезней

Отмечается, что такие шаги обеспечат пациентам бесплатный доступ к одному из наиболее эффективных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний.

"На этот год в бюджете на соответствующие закупки заложено 1,6 млрд грн", - уточнил чиновник.

Дорогостоящее оборудование (фото: facebook.com/radutskyy)

Зачем нужны циклотроны и ПЭТ-КТ

Циклотрон является резонансным циклическим ускорителем нерелятивистских тяжелых заряженных частиц (протонов, ионов). Он состоит из двух полостей - дуантов, между которыми проложено высокочастотное электрическое поле. Внутри дуантов электрического поля нет, вместо этого присутствует мощное магнитное поле.

С таким оборудованием работают наиболее опытные инженеры и ядерные физики.

Циклотронные установки используются для производства радиоизотопов, необходимых для диагностики онкологических заболеваний. Речь идет, в частности, о радиоактивном "Фтор-18", изготовленном из нерадиоактивного "Кислород-18".

Радиация может помочь спасать жизни (фото: facebook.com/radutskyy)

Именно этот фтор является основной "меткой" в диагностических препаратах для ПЭТ-КТ - позитронно-эмиссионной томографии (компьютерной томографии).

Для проведения ПЭТ-КТ исследований используется специальный радиофармпрепарат - "Фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ) раствор для инъекций". Он помогает провести диагностику:

лимфом

меланом

рака легких

молочной железы

пищевода

кишечника

щитовидной железы и т.п.

Как диагностировать рак на ранней стадии

Раннее выявление рака - один из приоритетов сферы здравоохранения в ведущих странах мира, ведь на первых стадиях онкологию можно вылечить и вернуть человека к обычной жизни.

По словам Радуцкого, в последние годы в Украине было сделано несколько важных шагов - чтобы улучшить диагностику онкозаболеваний.

"Например, в прошлом году МЗУ впервые приобрела 15 линейных ускорителей с рекордной экономией бюджетных средств. Ускорители позволяют влиять непосредственно на раковые клетки, уничтожая их или останавливая их рост с минимальными последствиями для здоровых клеток", - рассказал он.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний очень важна (фото: facebook.com/radutskyy)

Кроме того, было закуплено 28 МРТ для безвозмездной диагностики сложных диагнозов, в том числе и онкоболезней на ранних стадиях.

"Но современные технологии в медицине продолжают развиваться. В таких странах, как США и Франция, активно используют метод выявления рака - тераностику. Это новейший подход в медицине, сочетающий диагностику и терапию. В его основе лежит применение препаратов, которые являются одновременно и средством ранней диагностики, и оказывают терапевтическое действие", - рассказал глава комитета ВРУ.

Он объяснил, что новейший способ диагностики на клеточном уровне считается медиками одним из наиболее эффективных, ведь такие специальные препараты буквально "подсвечивают" раковые клетки в теле человека во время томографии на ПЭТ-КТ.

"Чтобы украинцы получили доступ к такому методу диагностики, МЗУ в этом году приобретет циклотроны и ПЭТ-КТ. Циклотроны нужны для производства радиофармпрепаратов для диагностики и лечения онкологии, а ПЭТ-КТ - непосредственно для позитронно-эмиссионной компьютерной томографии", - подытожил нардеп.