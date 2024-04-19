Эти два "несерьезных" симптома сигнализируют о раке. Вот что должно насторожить

Врачи бьют тревогу, поскольку беспрецедентно растет количество случаев обнаружения рака толстой кишки среди людей в возрасте до 50 лет. Медики призвали людей обратить внимание на наличие двух симптомов, указывающих на этот вид онкологии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Dailymail .

Какие симптомы указывают на рак толстой кишки

Гастроэнтеролог и онколог Джеймс Клири заявил, что усталость и непреднамеренная потеря веса могут быть признаками болезни, которую часто называют "тихим убийцей". Он посоветовал людям проходить колоноскопию, если у них есть эти симптомы.

Рак толстой кишки может годами не проявляться яркими симптомами, а маскироваться под несерьезные болячки.

Эксперты прогнозируют, что к концу десятилетия случаи выявления рака толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет увеличатся вдвое. К тому моменту он станет основной причиной смерти от рака в США.

Врачи до сих пор изучают причины возникновения этого вида онкологии, но часто обвиняют в этом нездоровое питание, малоподвижный образ жизни и употребление алкоголя.

Обычно скрининг на рак толстой кишки не рекомендуют проводить людям до 45 лет, но если у вас есть вышеупомянутые симптомы, нужно пройти колоноскопию.

Что такое колоноскопия

Колоноскопия - это исследование, во время которого врач вставляет гибкую трубку с камерой на конце в прямую кишку. Обследование предназначено для поиска изменений толстой кишки, таких как воспаление и новообразование, называемые полипами, являющимися скоплениями клеток, образующихся вдоль оболочки толстой кишки. Обычно они безвредны, хотя некоторые из них могут медленно перерасти в рак.

Одним из самых страшных симптомов является выявление крови в кале или во время вытирания. Часто этот признак путают с геморроем.

Онколог Клири отметил, что потеря крови может привести к железодефицитной анемии. Кровотечение может произойти на микроскопическом уровне, поэтому пациенты могут об этом не знать.

Чем опасна железодефицитная анемия

Железодефицитная анемия наиболее часто встречается у женщин с менструальным циклом и вегетарианцев, поскольку они реже получают достаточное количество продуктов, богатых железом.

Это состояние может привести к усталости, слабости, бледности кожи, боли в груди, ломкости ногтей, у людей мерзнут руки и ноги.

Непреднамеренная потеря веса должна насторожить

Ненамеренная потеря веса является еще одним признаком того, что вам может понадобиться колоноскопия. Это объясняется тем, что рак толстой кишки может привести к изменениям в кишечнике, например к усилению диареи.

Постоянная диарея означает, что организм слишком быстро переваривает пищу, чтобы усвоить калории или питательные вещества. Кроме того, рак толстой кишки может вызвать тошноту и боли в желудке, снижая аппетит и заставляя человека меньше есть.

Доктор Клири заявил, что непреднамеренная потеря веса проявляется на поздней стадии рака толстой кишки. Обычно это от 2,5 до 5 кг в течение 6 месяцев или года.

По словам врачей, узкая форма кала также может быть признаком рака толстой кишки.

Недавнее исследование показало, что пациенты с мутацией KRAS, которая делает рак более агрессивным, имели более высокий уровень бактерий fusobacterium, clostridium и shewanella. Эти бактерии могут усугублять воспаление и вызывать более быстрый рост опухолей.