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Украинцам могут заблокировать карты для выплат: почему и как этого избежать

Почему могут заблокировать пенсионную карту (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине приняли новый закон о том, что теперь карты будут блокировать при наличии даже минимального долга. Ранее такие меры касались должников с суммами не менее 100 000 гривен.

Что делать, если карту заблокировали, рассказали эксперты сайта "На пенсии".

Причины для блокировки карты

По закону №3048-IX, теперь заблокировать карту могут любому, у кого есть долг 100-200 гривен.

"Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет", - объяснили специалисты.

Заблокировать карту могут также за неуплату коммунальных услуг, штрафов за нарушение ПДД и т.д.

Могут ли арестовать пенсионный счет

В то же время во время военного положения запрещено блокировать пенсионные и стипендиальные счета.

Однако на эти счета все равно может быть наложен арест, если решение касается:

  • взыскания алиментов
  • возмещения вреда, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения
  • должников-граждан России

Что делать, если ошибочно заблокировали пенсионную карту

В этом случае следует обратиться к государственному или частному исполнителю.

Вам необходимо получить справку от банка, зачем открыт счет, и справку от Пенсионного фонда, что именно этот счет используется для начисления пенсий.

Эти документы следует послать исполнителю с просьбой снять арест. Эксперты отмечают, что проблема вполне может быть решена в течение одного дня.

Ранее мы сообщали, можно ли выйти на пенсию в 54 года.

Читайте также, какие PIN-коды не стоит ставить на банковские карты.

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