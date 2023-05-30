Украинцам могут заблокировать карты для выплат: почему и как этого избежать

Причины для блокировки карты

По закону №3048-IX, теперь заблокировать карту могут любому, у кого есть долг 100-200 гривен.

"Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет", - объяснили специалисты.

Заблокировать карту могут также за неуплату коммунальных услуг, штрафов за нарушение ПДД и т.д.

Могут ли арестовать пенсионный счет

В то же время во время военного положения запрещено блокировать пенсионные и стипендиальные счета.

Однако на эти счета все равно может быть наложен арест, если решение касается:

взыскания алиментов

возмещения вреда, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения

должников-граждан России

Что делать, если ошибочно заблокировали пенсионную карту

В этом случае следует обратиться к государственному или частному исполнителю.

Вам необходимо получить справку от банка, зачем открыт счет, и справку от Пенсионного фонда, что именно этот счет используется для начисления пенсий.

Эти документы следует послать исполнителю с просьбой снять арест. Эксперты отмечают, что проблема вполне может быть решена в течение одного дня.