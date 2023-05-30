Украинцам могут заблокировать карты для выплат: почему и как этого избежать
В Украине приняли новый закон о том, что теперь карты будут блокировать при наличии даже минимального долга. Ранее такие меры касались должников с суммами не менее 100 000 гривен.
Что делать, если карту заблокировали, рассказали эксперты сайта "На пенсии".
Причины для блокировки карты
По закону №3048-IX, теперь заблокировать карту могут любому, у кого есть долг 100-200 гривен.
"Счет должника арестовывается на основании документа об аресте средств, поступившего в банк от государственного (частного) исполнителя. Блокировка средств на счете не зависит от размера долга. Минимальной суммы нет", - объяснили специалисты.
Заблокировать карту могут также за неуплату коммунальных услуг, штрафов за нарушение ПДД и т.д.
Могут ли арестовать пенсионный счет
В то же время во время военного положения запрещено блокировать пенсионные и стипендиальные счета.
Однако на эти счета все равно может быть наложен арест, если решение касается:
- взыскания алиментов
- возмещения вреда, причиненного увечьем или смертью в результате уголовного правонарушения
- должников-граждан России
Что делать, если ошибочно заблокировали пенсионную карту
В этом случае следует обратиться к государственному или частному исполнителю.
Вам необходимо получить справку от банка, зачем открыт счет, и справку от Пенсионного фонда, что именно этот счет используется для начисления пенсий.
Эти документы следует послать исполнителю с просьбой снять арест. Эксперты отмечают, что проблема вполне может быть решена в течение одного дня.
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