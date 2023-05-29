Украинцам доступна новая гуманитарная помощь: вот инструкция, как ее получить

Кто может получить гуманитарную помощь

Фонд помогает украинцам и предприятиям, пострадавшим из-за войны. Благотворители предоставляют нуждающимся пищевые наборы, на основе оставленной на сайте заявки.

Подать запрос на получение помощи могут семьи ВПЛ, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и проживают сейчас в Киеве.

Как подать заявку на получение помощи

Соответствующей категории населения нужно заполнить форму по ссылке.

В запросе следует предоставить следующую информацию:

ФИО

индивидуальный налоговый номер

данные паспорта или ID карты

номер справки ВПЛ

есть ли у вас дети и сколько

есть ли жена/муж

номер телефона.

В фонде также подчеркивают что для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно иметь при себе справку внутренне перемещенного лица.

Также благотворители призывают украинцев, имеющих возможность помочь, задонатить на сайте фонда. Волонтеры регулярно отчитываются о всех поступлениях и расходах.

Благотворительный фонд помогает переселенцам, которые сейчас проживают в Киеве (фото: фонд "От Человека до Человека")