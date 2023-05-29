Украинцам доступна новая гуманитарная помощь: вот инструкция, как ее получить

Украинцы, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь в виде продуктовых наборов.
Об этом говорится на сайте благотворительного фонда "Від Людини до Людини".
Фонд помогает украинцам и предприятиям, пострадавшим из-за войны. Благотворители предоставляют нуждающимся пищевые наборы, на основе оставленной на сайте заявки.
Подать запрос на получение помощи могут семьи ВПЛ, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации и проживают сейчас в Киеве.
Соответствующей категории населения нужно заполнить форму по ссылке.
В запросе следует предоставить следующую информацию:
В фонде также подчеркивают что для того, чтобы получить продуктовый набор, нужно иметь при себе справку внутренне перемещенного лица.
Также благотворители призывают украинцев, имеющих возможность помочь, задонатить на сайте фонда. Волонтеры регулярно отчитываются о всех поступлениях и расходах.
Раньше мы рассказывали о том, как получить лекарства, одежду и продуктовые наборы.
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