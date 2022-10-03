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Украинцам будут давать по 2200 гривен: кто получит выплату

Как получить выплаты в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине люди, которые проживают на освобожденных от российских оккупантво территориях, могут получить помощь от государства в размере 2200 гривен. Деньги будут выплачиваться с 1 декабря.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук, говорится в Telegram-канале Мининтеграции.

Украинцы с освобожденных территорий могут рассчитывать на несколько видов помощи. Это люди, пережившие оккупацию.

Что будут давать людям:

  • продукты питания,
  • вещи первой необходимости,
  • средства гигиены,
  • теплая одежда на зиму,
  • финансовая поддержка.

"Каждый, кто пережил оккупацию, может рассчитывать на все актуальные виды финансовой помощи – и от государства, и от международных гуманитарных организаций. Кроме того, со следующего месяца эти граждане будут получать еще одну дополнительную помощь – 2200 грн", – сообщила Ирина Верещук.

Отметим, что на освобожденных от врага территориях Харьковской и Херсонской областей продолжается пилотный проект.

Граждане, фактически проживавшие там на момент деоккупации, через Укрпочту получают разовую денежную помощь в сумме 1,2 тыс. грн.

Также напомним, что с 1 октября в Украине был проведен плановый пересчет пенсий. Денежные выплаты повысят людям старше 70 лет и тем, кто имеет большой страховой стаж.

Как мы ранее писали, в Украине с 1 октября изменилась система выплат субсидий и льгот.

Читайте также, куда переселенцам обращаться до 1 декабря с повторными заявками в рассрочку .

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