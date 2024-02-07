Украинцам предоставят помощь от 23 до 35 тысяч гривен. Кому именно и как получить
Пострадавшие от войны домохозяйства могут воспользоваться помощью от Эстонского совета по делам беженцев.
Сколько можно получить и как это сделать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Что нужно знать
В рамках "Программы экстренной поддержки средств к существованию" домохозяйства в трех регионах могут получить субсидии для начала или возобновления своей экономической деятельности.
Кто может подать заявку на помощь
• Жители Широковской и Новониколаевской Запорожской области;
• Жители Березнеговатской и Казанковской Николаевской области;
• Жители Шевченковской и Слобожанской Харьковской области.
Люди смогут получить от 23 500 до 33 000 гривен в зависимости от деятельности. Помощь будет перечислена на указанный банковский счет.
Грантовая поддержка предоставляется для запуска или возобновления таких видов хозяйственной деятельности: животноводство, производство молочной продукции, птицеводство, огородничество, пчеловодство и т.д.
Подробнее об условиях участия, а также подать заявку на участие в программе можно по ссылке.
Последний день подачи заявок - 29 февраля 2024 года.
За дополнительной информацией можно обращаться по номеру: (067) 508-08-39, или по электронному адресу: livelihoods@pagulasabi.ee.
Кстати, украинцам могут делать плановые операции бесплатно.
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