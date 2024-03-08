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Украинцам с марта начислят дополнительные выплаты: кого касается

Украинцам начислят страховые выплаты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С 1 марта украинцам будет произведен перерасчет страховых выплат, в частности, государственной помощи, выплачиваемой на основании несчастных случаев на производствах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ПФУ.

Что нужно знать о страховых выплатах

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины №185 от 23 февраля 2024 года "Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения 2024 года" размер коэффициента для перерасчета составит 1,0796.

Это означает, что выплаты пострадавшим от несчастных случаев и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, будут проиндексированы на 7,96%. Перерасчет будет учитывать рост потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

Максимальный размер увеличения по результатам индексации – 1 500 грн.

Перечисление производится в пределах максимального размера ежемесячной страховой выплаты, что составляет четыре минимальных заработных платы (7 100 грн х 4 = 28 400 грн).

Для справки

В случае смерти потерпевшего право на получение ежемесячных страховых выплат имеют нетрудоспособные лица, находившиеся на иждивении умершего или имеющие на день его смерти право на получение от него содержания, а также ребенок умершего, родившийся в течение не более десятимесячного срока после его смерти.

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