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Украинцев пугают платой за воду из колодцев и скважин. Что нужно знать

Четверг 31 августа 2023 13:03
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Украинцев пугают платой за воду из колодцев и скважин. Что нужно знать Украинцев предупредили об очередном фейке (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине возник фейк, что якобы всех украинцев обяжут платить за воду из колодцев и скважин. В манипуляции говорится, что еще нужно установить счетчики.

Об этом сообщили на странице Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Facebook.

Во что не стоит верить

В частности, в фейке говорится, что все граждане Украины, имеющие колодцы и артезианские скважины, будут обязаны устанавливать счетчики и платить за использование подземных вод.

Соответствующий ролик со ссылкой на постановление правительства и комментариями опубликовал неизвестный пользователь соцсетей.

Украинцев пугают платой за воду из колодцев и скважин. Что нужно знатьФейк, что все украинцы якобы будут платить за воду из колодцев и скважин (фото: facebook.com/StratcomCentreUA)

Что важно знать

На самом деле 11 июля 2023 появилось постановление № 703 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 8 октября 2012 № 963 "Об утверждении Порядка государственного учета артезианских скважин, обустройство их средствами измерения объема добываемых подземных вод".

В нем говорится, что пользователи должны обустроить артезианские скважины средствами измерительной техники, которые отвечают требованиям законодательства о метрологии и метрологической деятельности.

Также эксплуатация средств измерительной техники должна производиться с соблюдением правил, установленных в нормативно-правовых актах.

В эфире телемарафона Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что учет скважин, плата за пользование водой и обязательства получать разрешительные документы касаются исключительно бизнеса.

Поэтому украинцам, которые используют воду из артезианских скважин для собственных нужд, не нужно устанавливать счетчики и платить за воду.

Ранее мы сообщали, что в Украине опровергли очередной фейк россиян. Якобы за неявку в военкомат отключат воду и газ.

Также мы писали, что в сети появились люди, выдающие себя за украинских разведчиков.

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