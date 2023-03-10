Украинцев предостерегли от мошеннической схемы на OLX. Вот как она действует

Как работает эта мошенническая схема

О схеме сообщила пользователь Facebook Анна Яковенко. Она едва не стала жертвой мошенников, которые пытались выманить у нее 3700 грн. Анна продавала товар, а не покупала.

"Вот эта вроде бы покупатель хотела взыскать деньги с моей карты. Я первый раз хотела использовать доставку OLX. Бросила эту ссылку, где я должна подтвердить ее оплату. Я прошла по ней вроде бы действительно с сайта OLX. Но меня уже насторожило, кроме того, что я должна ввести все данные карты, а еще и написать окончательный баланс карты", - рассказывает Анна.

Также она добавляет, что с той же страницы вышла на свой профиль OLX, как будто это была официальная страница. Однако после заполнения данных и подтверждения, списание должно было произойти с ее карты. Женщина вовремя сориентировалась и отменила сделку.

"Потом мне звонят вроде бы с ОLX и просят выслать им код доступа, который мне направил Приват. И хочу отметить - код страны "представителя" OLX (+372)", - пишет женщина.

Стоит подчеркнуть, что +372 - это телефонный код Эстонии.

"После этого писали другие люди, то на Viber то на WhatsApp. И как только я пишу, что пишите в мой личный кабинет OLX, оформляйте заказ там - они сразу исчезают", - рассказывает Анна.

Переписка мошенника с Анной (скриншот)

Как распознать мошенников в OLX Доставка

Представители OLX предостерегают своих пользователей от мошеннических схем.

Советуют пользоваться следующими правилами:

Ссылки в личные сообщения - ЗЛО: не переходите по ссылкам, которые вам отправляют в личных сообщениях якобы для покупки товара/отмены сделки/возврата ваших средств и т.п.

В OLX Доставка нет сбоев/ошибок, при которых сделка расторгается и вам нужно снова вводить данные карты для возврата средств или повторной оплаты. Если продавец не отправит товар - средства возвращаются на вашу карту автоматически.

Информация о статусе вашего соглашения есть только в вашем профиле OLX, на вкладке "OLX Доставка" - всегда проверяйте там, особенно если вы получили уведомление об ошибке при заказе/об отмене заказа.

Служба OLX не отправляет SMS и Viber-сообщений от OLX Доставка - сообщения приходят только на ваш почтовый ящик и в приложении OLX.

В работе услуги OLX Доставка отсутствуют какие-либо индивидуальные формы и ссылки для совершения сделки/получения средств по сделке.

Если вы все же попались на фишинг в OLX алгоритм следующих действий можете узнать здесь.