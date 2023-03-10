Украинцев предостерегли от мошеннической схемы на OLX. Вот как она действует

Украинцев предостерегают от мошеннической схемы при покупках на популярной платформе OLX. Под угрозой именно люди, которые выставляют товар на продажу.
Рассказываем, как не попасться на крючок мошенников и как распознать злоумышленников.
О схеме сообщила пользователь Facebook Анна Яковенко. Она едва не стала жертвой мошенников, которые пытались выманить у нее 3700 грн. Анна продавала товар, а не покупала.
"Вот эта вроде бы покупатель хотела взыскать деньги с моей карты. Я первый раз хотела использовать доставку OLX. Бросила эту ссылку, где я должна подтвердить ее оплату. Я прошла по ней вроде бы действительно с сайта OLX. Но меня уже насторожило, кроме того, что я должна ввести все данные карты, а еще и написать окончательный баланс карты", - рассказывает Анна.
Также она добавляет, что с той же страницы вышла на свой профиль OLX, как будто это была официальная страница. Однако после заполнения данных и подтверждения, списание должно было произойти с ее карты. Женщина вовремя сориентировалась и отменила сделку.
"Потом мне звонят вроде бы с ОLX и просят выслать им код доступа, который мне направил Приват. И хочу отметить - код страны "представителя" OLX (+372)", - пишет женщина.
Стоит подчеркнуть, что +372 - это телефонный код Эстонии.
"После этого писали другие люди, то на Viber то на WhatsApp. И как только я пишу, что пишите в мой личный кабинет OLX, оформляйте заказ там - они сразу исчезают", - рассказывает Анна.
Представители OLX предостерегают своих пользователей от мошеннических схем.
Советуют пользоваться следующими правилами:
Если вы все же попались на фишинг в OLX алгоритм следующих действий можете узнать здесь.
Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме, связанной с "Новой почтой".
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