Украинцев призывали к мобилизации на важном фронте: о чем идет речь

Почему культурная мобилизация важна

В своем Instagram музыканты напомнили украинцам, что российские артисты платят налоги в казну государства террориста, направляющего эти средства, в том числе и на оружие, которое РФ использует для разрушения украинских городов и смертей ни в чем не повинных украинцев. Поэтому те, кто слушает их музыку и смотрит клипы - спонсируют эту войну.

Поэтому "калушаны" настойчиво призывают украинцев остановить прослушивание российских артистов и отдавать предпочтение украинским трекам.

"Если в трендах YouTube, на стриминговых платформах доминирует российское - значит, прямо сейчас происходит культурная оккупация Украины. Музыка - это тоже оружие. И здесь нам не нужен лендлиз, чтобы бороться с российским контентом. ВСУ выгоняет оккупантов из наших поселков и городов, мы должны изгнать их из наших колонок и ушей, поэтому прямо сейчас, мы объявляем музыкальную мобилизацию Украины! Кто с нами - тот ускоряет завершение войны в Украине!" - говорит лидер группы Олег Псюк.

Более того, музыканты даже подготовили специальную видео инструкцию, в которой рассказывают, как избавиться от русской музыки и почему важно это сделать.

Кроме того, чтобы обновить свой плейлист, музыканты предлагают подборки с популярными треками украинских исполнителей.