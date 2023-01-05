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Украинцев просят помочь собрать на "мавик" для защитников

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Четверг 05 января 2023 11:30
Украинцев просят помочь собрать на "мавик" для защитников Украинским воинам собирают на DJI Mavic 3E Enterprise (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинцев просят помочь собрать средства на помощь военным ВСУ, защищающим нашу страну от российских оккупантов.

Сейчас идет сбор на квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise, с помощью которого аэроразведчики смогут вычислять врагов на разных направлениях и уничтожать их.

"Хочется помочь ребятам, которые защищают наших жен с февраля месяца, хоть чем-то. Сейчас они используют дроны разного типа и разного класса. Давайте соберем для них средства на дрон, потому что для них это на самом деле как расходный материал, к сожалению…" - говорят волонтеры.

Волонтер Назар Баранник просит поддержать сбор по мере возможностей.

Реквизиты для помощи:

  • карта Монобанка: 4441 1111 6297 0564
  • сервис накопления от mono - по ссылке

Любая сумма или репост имеет значение.

Украинцев просят помочь собрать на &quot;мавик&quot; для защитников

Украинские аэроразведчики нуждаются в помощи

Добавим, что DJI Mavic 3E Enterprise - это профессиональный инженерный квадрокоптер, позволяющий выполнять высокоэффективные картографические и геодезические миссии без необходимости использования наземных контрольных станций и больших затрат.

Его стоимость колеблется в пределах 160 тысяч гривен.

Недавно известная волонтер объявила сбор средств для ВСУ, которые находятся на сверхтяжелом направлении.

Также мы писали, что 95-летняя блогерша из Великобритании организовала сбор средств для ВСУ. Бабушка планирует идти в благотворительный поход.

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