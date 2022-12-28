Украинцев предупредили о мошенниках, предлагающих "решить вопрос": что известно о схеме

В Украине на рынке перевозок есть мошенники, которые предлагают перевозчикам за дополнительную плату "решать вопрос" о выдаче сертификатов ЕКМТ. Правоохранители уже задержали руководителя одного из управлений госпредприятия "Укринтеравтосервис" и его сообщницу во время получения взятки в размере 1500 долларов.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в Facebook .

Что такое ЕКМТ

В частности, сертификаты ЕКМТ - это своего рода "проездные", которые выдаются на год и позволяют перевозчикам осуществлять разный вид перевозки на территории более 50 государств.

Также перевозчик, у которого требовали взятку, имеет большой опыт международных перевозок и автопарк, который отвечает всем требованиям. Поэтому электронная система в любом случае приняла бы решение о получении сертификата.

По словам Найема, взяточничество происходит даже вопреки реформе в механизме выдачи лицензий. ЕКМТ сейчас распределяет комиссию при Мининфраструктуре, причем в режиме открытых онлайн-заседаний. С тех пор какие-либо махинации или искусственные накручивания стали невозможными. Однако на рынке продолжают работать мошенники.

Как работает схема мошенников

Аферисты убеждают перевозчиков, что могут решить проблемы с оформлением ЕКМТ и требуют взятку за это. При этом на самом деле перевозчик самостоятельно может проверить, имеет ли он право на лицензию или нет.

Однако, опираясь на предыдущий негативный опыт и рискуя остаться без возможности работать в течение года, люди соглашаются на сотрудничество.

Затем, если система автоматически выдает ему лицензию, у него требуют деньги за решение вопроса.

"Они, пользуясь вашим доверием, требуют взятки за то, что вам и так положено", - отметил Найем.