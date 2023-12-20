Украинцев предупредили о популярной процедуре для здоровья, которая вообще не помогает
В Украине много пассивных методов реабилитации и лечения. Почти все они обладают широким спектром применения и описаниями об их удивительных свойствах. Таким популярным методом считается соляная комната, не имеющая доказательных свойств.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Министерства здравоохранения Украины.
Вся правда о методе
Одним из таких является спелеотерапия - немедикаментозный вид реабилитации и лечения органов дыхания. В его основе - использование микроклимата подземных соляных шахт и карстовых пещер.
Спелеотерапия как лечебный метод возникла еще во время Второй Мировой войны. Жители Эннепеталя (город западной части Германии) скрывались от бомбежек в пещере Клютерхеле. Среди них были и пациенты с астмой.
В частности, наблюдая за ними, Доктор Карл Герман Шпаннагель обратил внимание, что после пребывания в пещере состояние больных улучшилось.
"Действенность" метода якобы достигается бактерицидным и бактериостатическим действием на микрофлору дыхательных путей. Также по легенде соль улучшает дренажную функцию бронхов и облегчает отхождение мокроты.
Действенный ли метод
Впрочем, ученые к спелеотерапии относятся более скептически. Исследование из Кокрейновской библиотеки свидетельствует - метод не безнадежный. У него есть положительные эффекты, но краткосрочные.
Однако, на вопрос насколько долго продолжается положительное действие метода и можно ли считать такое лечение экономически эффективным, ответа нет.
Поэтому спелеотерапия или галотерапия (соляная комната) не может быть основным методом лечения и реабилитации. При восстановлении функций человека следует использовать исключительно доказательные подходы.
Также гиперонические пары сами собой способны вызвать рефлекторную обструкцию из-за раздражения воспаленных слизистых бронхов.
Замкнутое пространство является отличным распространителем вирусов и инфицированием друг друга.
Ранее мы сообщали о не действенном способе реабилитации - амплипульсе.
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