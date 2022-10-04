Украинцев предупредили о новом фейке в соцсетях: "каждый украинец может получить 7000 гривен"

В социальных сетях появились сообщества, через которые мошенники распространяют фейковую информацию о выплатах для украинцев. В сообщениях ссылаются на закон, которые якобы позволяет всем украинцам получить компенсацию.

В центре противодействия дезинформации призывают украинцев не открывать такие сообщения и не сообщать мошенниками данные своих банковских карт.

"ЦПД предупреждает: через ряд Facebook-сообществ мошенники распространяют информацию о том, что "каждый украинец может получить от 7000 гривен" из якобы конфискованных активов РФ", - сказано в сообщении.

Специалисты назвали несколько таких сообществ. Info Plus распространяет рекламный пост с текстом "подписан Закон, который позволяет всем украинцам получить компенсацию из конфискованных активов РФ. Для получения выплаты нужно пройти по ссылке".

Указанная ссылка ведет на сайт "Единый Компенсационный Центр", на котором нужно "пройти процедуру оформления". Среди таких процедур есть необходимость указать данные банковской карты для "оплаты комиссионного сбора", который мошенники обещают вернуть через сутки.

"В Украине не существует никакого закона или другого нормативного акта, который позволяет получить компенсацию из российских конфискованных активов. Будьте осторожны! Не доверяйте анонимным источникам, которые требуют персональные данные или банковские реквизиты", - призвали в ЦПД.