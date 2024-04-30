Украинцев предупредили о хитрости супермаркетов с акционными товарами перед праздниками

В чем состоит хитрость

Супермаркеты и магазины должны принимать и обменивать непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Однако если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, это противоречит действующему законодательству.

Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или с других причин не может быть использован по назначению.



Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.



Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.



Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. №172 .

При этом отмечается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также: