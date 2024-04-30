RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о хитрости супермаркетов с акционными товарами перед праздниками

Какие уловки внедряют магазины перед праздниками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Акции и рекламные скидки – эти эффективные методы привлечения покупателей всегда активно применяют супермаркеты перед любыми праздниками.

О уловках, использующих торговые сети, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Защиту прав потребителей" .

В чем состоит хитрость

Супермаркеты и магазины должны принимать и обменивать непродовольственные товары, даже если они были проданы по акции. Однако если торговая точка делает отметку типа "акционный товар возврату и обмену не подлежит" или подобную, это противоречит действующему законодательству.

Согласно статье 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный у продавца, у которого он был приобретен, если товар не удовлетворил его по форме, габаритам, фасону, цвету, размеру или с других причин не может быть использован по назначению.

Потребитель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки, если более длительный срок не объявлен продавцом.

Обмен товара надлежащего качества производится, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

Однако это не касается перечня товаров, не подлежащих обмену (возвращению) по основаниям, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.1994 г. №172 .

При этом отмечается: обмен товара надлежащего качества производится при соблюдении ряда условий. В частности, если он не использовался и сохранен его товарный вид, потребительские свойства, а также:

  • пломбы;
  • ярлыка;
  • расчетный документ, выданный потребителю вместе с проданным товаром.

 

Как мы ранее писали, в Украине постепенно снижается цена на популярный "зимний" овощ.

Раньше мы писали о том, как в Украине изменились цены на продукты.

Читайте РБК-Украина в Google News
СупермаркетыМагазины