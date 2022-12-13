Украинцы смогут увидеть самый мощный звездопад: назвали даты

Чем уникален этот звездопад

Яркий поток метеоритов Геминиды начался еще 4 декабря и продлится до 20 декабря. По своей мощи он уступает только Персеидам, которые были в августе.

Если за ним наблюдать, то кажется, что небесные тела вылетают из созвездия Близнецы. В кульминационный момент количество метеоров увеличивается от 50 до 200 в час. Пик этого звездопада состоится 13-15 декабря.

Геминиды связаны с астероидом Фаэтоном 3200, а не кометами как большинство метеоритных потоков. Этот астероид вращается вокруг Солнца примерно за 1,4 года.

Украинцы также могут насладиться наблюдением за этим явлением. В Киеве ночью 14 и 15 декабря можно будет увидеть до 150 метеоритов в час. Для этого необходимо, чтобы было безоблачное небо.

Лучше всего наблюдать за звездопадом на открытой местности за пределами населенного пункта, от которого не доходит искусственное освещение.

Это небесное явление будет видимо для жителей обоих полушарий Земли. Звездопад Геминиды станет последним в этом году.

Следить за картой метеорных потоков можно онлайн.