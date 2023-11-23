Украинцы смогут получить справку для ребенка в школу гораздо проще: все детали

Как теперь можно получить справки

Минздрав принял единый порядок медицинского осмотра для зачисления ребенка в учебное заведение, детское учреждение оздоровления и отдыха.

Теперь все обследования ребенок может пройти у семейного врача.

В частности, обследование врачом "первички" включает

сбор анамнеза

полное физикальное обследование

проверка наличия признаков острой болезни или хронических состояний

измерение роста и массы тела

исследование остроты зрения, слуха (шепотная речь), осанки и плантографии

Специалисты говорят, что все другие обследования, клинические и лабораторные исследования назначаются по показаниям или требованиям учебного заведения.

Далее на основе проведенных обследований семейный врач формирует общий вывод о состоянии здоровья, дает рекомендации по физической активности и уровню физической нагрузки, рекомендации по дополнительным обследованиям, лечению (при наличии показаний), профилактических прививок и режиму питания ребенка.

Для получения справки ребенок должен получить все прививки согласно Национальному календарю профилактических прививок.

О каком важном условии нужно знать

Медицинские осмотры для зачисления ребенка в детский сад или школу обязательны. Медосмотры для поступления в другие образовательные учреждения будут проводиться только, если это требуется самим учреждением или условиями поступления.

Важное изменение - отныне по результатам таких медицинских осмотров будут выдавать документы единого образца.

Справка выдается из данных медосмотра ребенка, если нет медицинских противопоказаний к его пребывания в этом учебном заведении.