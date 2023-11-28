Украинцы ответили, кто должен финансово обеспечивать семью: мужчина или женщина

Украинцы ответили, кто должен обеспечивать семью

С самого детства мы имеем перед глазами устоявшуюся картинку семейного устава, где папа зарабатывает деньги, а мама воспитывает детей. Однако и мама может в это время работать, но тратить деньги исключительно на себя и свои нужды.

Но поскольку сейчас многие женщины несут все на своих плечах, по определенным причинам и сами могут кормить всю семью, а таких случаев не мало, изменилось и наше мировоззрение.

Ведущая портала Kismia опросил прохожих людей, выразивших свое честное мнение по поводу того, кто же в конце концов должен обеспечивать семью. В опросе принимали участие две девушки и два парня. Поэтому становится еще интереснее.

Украинцы сказали, кто должен обеспечивать семью (фото: Freepik)

Итак, первая девушка ответила, что для нее неважно кто в семье и просто в отношениях зарабатывает, главное - это амбиции того или иного партнера и общий комфорт.

Один из мужчин, по имени Антон, сказал, что эта задача лежит на мужчине. Но если бы его девушка зарабатывала больше, он был бы не против, ведь сначала надо попробовать.

Еще один мужчина ответил, что все родственные нужды должен покрывать мужчина и если бы его вторая половинка зарабатывала больше - ему было бы некомфортно.

Девушка, по имени Соня, которая сама зарабатывает профессией фотографа и разводится с мужем, конкретно сказала, что семейные нужды должен покрывать мужчина.

Мнения мужчин и женщин, на удивление, почти сошлись и они действительно говорят лишь об одном, что в паре должен быть комфорт, который пара обеспечивает вместе, кто деньгами, а кто энергией, заботой, пониманием, интересом и любовью.