Украинцы в мае получат прибавку к пенсии: кто и сколько

Кому доступна надбавка по возрасту

Эта доплата предоставляется гражданам, достигшим возраста старше 70 лет. Основным условием есть то, что общий размер пенсионной выплаты лица не превышает 10 340,35 гривен.

Прибавка по возрасту составляет:

для лиц от 70 до 74 лет включительно - 300 гривен ; от 75 до 79 лет включительно - 456 гривен; от 80 лет - 570 гривен.

Возрастная доплата начисляется автоматически и прилагается к основному размеру пенсии.

Другие возможные надбавки для украинцев

Работающие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку за каждый год вновь приобретенного стажа.

Эта доплата также начисляется автоматически после планового перерасчета. В настоящее время размер надбавки за каждый год стажа составляет 23,61 гривны (1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Также украинские пенсионеры могут получить доплату к пенсии ООН. Для этого пенсионер должен отвечать следующим условиям:

ежемесячная пенсия менее 3250 гривен; лицо не получает никакой международной помощи или выплаты для ветеранов; гражданин проживает на прифронтовых территориях или в зоне боевых действий.

Размер надбавки от ООН исчисляется индивидуально. Для этого из суммы 3250 гривен вычитается сумма пенсии. Полученная разница является суммой дополнительной надбавки. Например, если пенсионер получает пенсию в размере 3 тысяч гривен, его дополнительная надбавка будет составлять 250 гривен.