Украинцы создали плащ-невидимку для военных. Смотрите, как он "работает" (видео)

Украинские разработчики создали плащ-невидимку для бойцов ВСУ, он способен сделать военных невидимыми для тепловизоров врага. Это изобретение поможет сберечь много жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook .

Что известно о новой разработке

"Украинцы создали суперзащиту от российских тепловизоров и дронов с тепловизионными камерами. Плащ блокирует излучение тепла и делает бойцов незаметными для врага. К примеру, наших снайперов или группы CCO, выполняющих боевые задания", - пишет Федоров.

Разработка компактная и легкая, вес ее до 2,5 кг. Она обладает высокой защищенностью от дождя и мокрого снега. Также плащ не горит и защищает от высоких температур.

Министр также показал видео, на котором готовый образец "работает". Плащ уже прошел успешные испытания в полевых условиях.

"Плащ-невидимка - это лишь одна из разработок, которая поможет спасать жизнь наших военных на фронте. Нужно еще больше", - написал чиновник.

Отметим, что разработку реализовал проект Brave1. Это кластер для развития технологий в Украине. Команда и профильные эксперты кластера оказывают стартапам и разработчикам финансовую, информационную и организационную поддержку ради технологического превосходства над врагом и нашей победы. Проект реализуется по инициативе Министерства обороны Украины.

Федоров призвал украинцев, работающих над проектами в оборонной сфере, подаваться через платформу Brave1.

Как отреагировали украинцы на разработку

Новость об уникальной разработке вызвала у украинцев бурную реакцию. Однозначно все отмечают важность такой технологии, поскольку она спасет жизнь многим военным. Но многие возмущаются тем, что информация о новинке должна была быть секретной во время войны.

Также многих украинцев интересует, когда изобретение сможет поступить бойцам на фронт.

Реакция украинцев на изобретение (скриншот)