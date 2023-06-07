Украинцы стали чаще покупать автомобили в кредит. Доверие к банкам или выгодные условия?

Почему автокредитование снова "в моде"

Среди самых главных факторов, повлиявших на рост автокредитования, эксперт называет:

относительную безопасность жизни в крупных городах Украины;

увеличение количества финансовых учреждений, готовых кредитовать покупку авто;

расширение кредитных и реализация акционных программ отдельных автобрендов;

стабилизация денежного рынка.

Последний пункт подразумевает укрепление гривны и существенное снижение инфляции, которая с января по апрель составила 4%.

В Украине растет уровень кредитования автомобилей (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Какие авто чаще всего берут в кредит

По данным эксперта, 20% выданных автокредитов приходятся преимущественно на электромобили ценой от 32 до 45 тысяч долларов.

Более 20% кредитов составляют машины стоимостью около 100 тысяч долларов. И около 16% автокредитов выдано на покупку автомобилей по цене в среднем 16 тысяч долларов.

"Интересно то, что в апреле 2023 года общее количество проданных новых авто за полную стоимость и с помощью кредитов сравнялось с показателями января-февраля 2022 года. Поэтому можно сделать вывод, что, несмотря на войну, в Украине есть доля платежеспособных граждан, готовых покупать авто" , - подчеркнул Кипоренко.

Он добавляет, что такая динамика сохранится в течение нескольких ближайших месяцев.

Выгодно ли брать авто в кредит во время войны

В первой половине 2022 года после освобождения Киевской, Сумской и Черниговской областей финансовые учреждения начали постепенно возобновлять автокредитование, но по увеличенным процентным ставкам.

К этому могло привести падение гривны, а также повышение учетной ставки НБУ до 25%. Однако тогда граждане так или иначе не были готовы к автокредитованию из-за неопределенности в будущем.

Специалист считает, что возобновление спроса на кредитование сказалось на уровне доверия к банковской системе и банковским продуктам, в частности, депозитам.

Что касается перспектив развития автокредитования в ближайшие 3 месяца, то эксперт прогнозирует, что количество авто, реализуемых в кредит, может возрасти до 15-17% от общего количества продаж новых авто.

При этом, как считает специалист, в ближайшие 2-3 месяца самый "кредитный" спрос будет наблюдаться на автомобили марок Volkswagen, Toyota, BMW, Renault, Skoda и ряд других.

Специалист отметил, что средние ставки по автокредитам варьируются от 5,49% до 16,49% сроком на 7 лет с первым взносом от 20,0% стоимости нового авто (от суммы первого взноса зависит размер начисленных процентов).

В то же время, он предполагает, что до конца года процентные ставки могут уменьшиться в среднем на 3-5%.