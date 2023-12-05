Украинцы сказали, когда будут праздновать День Святого Николая: 6 или 19 декабря (видео)

В этом году в Украине День Святого Николая официально отмечается 6 декабря. Поскольку мы возвращаемся к своим традициям, хоть и привыкли, что этот день отмечается 19 декабря.

Но перейдут ли все на новую дату празднования самого магического праздника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на опрос в Instagram-порталах СВОИ и Ты Киев.

С чем связано изменение даты празднования Дня Святого Николая 2023

День Святого Николая - это один из самых любимых детских праздников, на который малыши с утра привыкли находить под подушками желанные подарки, которые заранее загадали или сюрприз и много сладостей.

Правда, каждый год этот удивительный праздник украинцы отмечали 19-го декабря, однако с новыми реалиями мы становимся все ближе к родным истокам. Поэтому в этом году День Святого Николая официально перенесли на 6-е декабря.

Изменение даты связано с тем, что в Украине с сентября 2023 вступил в действие новый церковный календарь - Новоюлианский. Но все ли жители страны так резко изменят свои семейные традиции, к которым привыкли и они, и их дети.

Когда украинцы планируют праздновать День Святого Николая

Опрос показал, что даже не все люди в курсе того, что любимый детский праздник перенесен, но знающие дали довольно разные ответы. В Кривом Роге опросы прошли 12 человек, и все они дали очень короткие ответы.

Половина из опрошенных людей в торговом центре сказали, что будут отмечать по старинке, то есть, 19 декабря. А вот другая половина уже принимает во внимание новые традиции и собирается радовать своих малышей 6-го декабря.

В отличие от жителей Кривого Рога, киевляне дали более развернутые ответы.

"На 6-е перейду, такая ситуация у нас сейчас", - сказала молодая девушка.

Еще одна девушка примерно того же возраста сказала, что она привыкла отмечать 19-го.

"Я думаю, что 6 все-таки, потому что я поддерживаю нововведения, украинские традиции и у людей сложился такой стереотип, что это что-то новое, нет, это возвращение того, что было. Советская власть просто когда-то изменила", - обосновал свой ответ мужчина.

Молодая женщина сказала, что в этом году будет отмечать День Святого Николая еще 19 декабря по старому календарю.

"Будем переходить, уже по-новому стилю 6 декабря", - сказала еще одна женщина в летах.

Так что, как можно заметить, мнения людей отличаются по этому поводу и это нормально, ведь каждый делает так, как ему комфортнее.