Украинцы жалуются на нарушение языкового закона: какая сфера возглавила антирейтинг

Сферы с наибольшим количеством нарушений

Из 3 240 обращений почти половина - 1 614 случаев - касаются нарушений в сфере обслуживания потребителей. В этом аспекте зафиксировано 882 случая отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

536 жалоб касались обслуживания на русском языке, а 196 - предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковка, расчетные документы и т. п.)

Кроме того, за 10 месяцев 2023 года поступило 480 обращений граждан по наружной рекламе и вывескам. Это нарушение законов о языке информации для общего ознакомления (статья 28) и рекламы (статья 32).

В сфере образования и обучения было 296 обращений по поводу нарушений законодательства о государственном языке. На правонарушения в органах власти пожаловались 151 раз, в медиа - 144 раза.

Еще 137 случаев нарушений - в сфере здравоохранения при предоставлении услуг в больницах, 56 - в учреждениях коммунальной и государственной собственности, 97 - в сфере культуры.

Какие города возглавили антирейтинг

Больше всего нарушений фиксировали в:

Киеве - 1 167

Харьковской области - 473

Одесской - 416

Днепровский - 265

Киевской - 134

Запорожской - 54

Николаевской - 48

Львовской - 48

Полтавской - 47

По результатам рассмотрения обращений граждан проводят государственный контроль и налагают на нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях.