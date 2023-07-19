Украинцы должны выплачивать деньги своим пожилым родителям: за что, сколько и кого касается

Содержание детьми своих пожилых родителей является компенсацией за заботу, которую они предоставляли своему ребенку. К тому же, эта обязанность закреплена статьей 51 Конституции Украины и статьей 202 Семейного кодекса Украины.

В каких случаях выплачивают алименты

Совершеннолетние дети обязаны содержать своих родителей, если:

родители нетрудоспособны

родители нуждаются в материальной помощи

В назначении выплат есть несколько существенных нюансов:

обязанность выплачивать алименты родителям может быть возложена только на совершеннолетних детей

потребность материальной помощи состоит в том, что у родителей нет возможности обеспечить свое достойное существование в связи с отсутствием пенсий или ее низкого размера, а также в связи с отсутствием у них других источников существования

нетрудоспособными признаются лица, достигшие пенсионного возраста, и инвалиды I, II и III групп

А если дети не оказывают помощь?

В таком случае родители имеют право обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. При чем предъявлять иск можно к одному, нескольким или всем детям вместе.

К этому заявлению необходимо добавить доказательства, обосновывающие исковые требования. Тогда суд самостоятельно определяет размер алиментов на родителей в некоторой денежной сумме и/или в доле от заработка с учетом материального и семейного положения сторон.

При определении размера алиментов суд принимает во внимание возможность получения удержания от других детей, к которым не предъявлен иск. Также принимается во внимание получение родителями пенсии, льгот, субсидий, наличие у родителей имущества.

То есть, в каждом конкретном случае суд учитывает все виды заработка или дохода как детей, так и родителей.

Дети также обязаны участвовать в дополнительных расходах на родителей, вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью, немощностью. Если родители не получают такой помощи, они также имеют право обратиться в суд.

Когда алименты не нужно платить

Однако вместе с тем есть и случаи, когда детей освобождают от выплаты алиментов.

Если суд установит, что родители уклонялись от исполнения родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанности предоставлять родителям содержание.

То же касается случаев, когда родителей лишили родительских прав и не возобновляли их.

Дети также освобождаются от обязанности содержать родителей, если они не платили алименты на содержание ребенка, что привело к возникновению задолженности, размер которой превышает сумму платежей за три года.