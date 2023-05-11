Украинцы показали яркое шоу на Евровидении и поразили всех (видео)

Мир услышал известные украинские песни

Перформанс "Музика єднає покоління" призван рассказать о связи между разными поколениями украинцев и культовым музыкальным наследием нашей страны.

Представительница Украины на Евровидении-2014 Мария Яремчук начала выступление с попурри самых известных украинских музыкальных произведений в современной аранжировке.

Мария Яремчук (скриншот)

"2014 год, когда я представляла Украину на Евровидении, был годом, когда началась война с россией. Сегодня эта война затронула каждую украинскую семью и теперь она касается всего мира. Украина сейчас отстаивает поистине святые вещи: право на существование, право на выбор, идентичность, язык, культуру. Выйти на сцену Евровидение для украинца сейчас - это манифестировать культуру, которую хотят уничтожить", - рассказала о своем выступлении Мария Яремчук.

Во время постановки к Марии присоединился рэпер OTOY и представительница Украины на Детском Евровидении-2022 в Ереване Злата Дзюнька. Они вместе завершили перформанс совместным феноменальным выступлением.

OTOY и Злата Дзюнька (скриншот)

"Весь мир осознал силу и волю украинского народа. Пора осознать нашу культурную силу и масштаб, потому что Украине есть что показать. Мы свободны в наших стремлениях, мы смелы в нашем творчестве", - отметил OTOY.

Смотрите, как это было и как зрители Евровидения приняли украинских артистов:

Мария исполнила свою часть - песню "Родина" своего отца Назария Яремчука среди колосьев пшеницы, а OTOY - рэп-версию "Садок вишневий коло хати". За ним Яремчук и Злата Дзюнька исполнили наш "Щедрик" в сопровождении хора.

Смотрите с 1 часа 45 минут.

Напомним, что финал песенного конкурса состоится в субботу, 13 мая. Кроме 20 финалистов, в финале выступит "Большая пятерка" - представители стран-основательниц конкурса: Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании.

А также участники от Украины, как страны-победителя конкурса в прошлом году.