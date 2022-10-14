Украинцы начали искать дополнительный заработок: многим не хватает денег до зарплаты

Средняя заработная плата в Украине сейчас колеблется от 14 до 17 тысяч гривен - в зависимости от региона.

Зарплаты за последние месяцы не поднялись и многие боятся потерять даже ту работу, что есть на данный момент. Однако на фоне роста цен на продукты питания, многие начинают задумываться о дополнительных заработках, так как средств уже не хватает.

По данным опроса GRC, негативные последствия кризиса на рынке труда не почувствовала только пятая часть опрошенных граждан - 20,5% работников отметили, что их зарплата осталась на довоенном уровне, и выплаты приходят вовремя.

Стоит отметить, что в нынешний кризис рынок труда вошел в ослабленном состоянии после пандемии коронавируса. В предыдущие два года также наблюдался спад - сокращение работников и снижение заработных плат.

Еще в январе 2022 года многие украинцы высказывали недовольство размером оплаты труда. А война еще больше ухудшила состояние кошельков украинцев.

36% опрошенных сообщили, что им не хватает денег от зарплаты до зарплаты. Еще 30% сталкивается с нехваткой денег время от времени, у 19% финансовые трудности возникают редко, и только 15% не сталкиваются с такой проблемой.

Большинство украинцев связывает ухудшение своего финансового состояния с военным кризисом. 44% опрошенных работников отметили, что им стало не хватать средств до зарплаты относительно недавно - с начала войны.

18% украинцев начали чувствовать нехватку денег немного ранее - за последний год-полтора. Часть работников признается, что денег до зарплаты не хватает постоянно - 15% опрошенных.

Сложная финансовая ситуация принуждает украинцев больше работать. Многие уже имеют подработок, кроме основной работы (6%) или рассматривает такую возможность в ближайшие три месяца - 35%. Скорее всего будут искать дополнительную работу - 29% респондентов.