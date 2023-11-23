Украинцы с этим заболеванием могут обращаться к врачу без направления: важное объяснение

Какие обследования бесплатны

Речь идет об учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по пакету "Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ-инфекцией (и подозрением на ВИЧ)". Услуги в таких больницах бесплатны.

Также получить бесплатное лечение можно по направлению семейного или лечащего врача.

Пациентам гарантируется:

тестирование на ВИЧ

необходимые исследования

меднадзор, антиретровирусная терапия, нужны препараты

анализ крови детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей

профилактика передачи ВИЧ

постконтактная профилактика лицам, не позднее 72 часов после рискованного контакта обратились к врачу

Услуги пациентам с ВИЧ оказывают 382 заведения.

Быстрый тест на ВИЧ можно сделать у семейного врача, терапевта или педиатра. Тест бесплатный.

Как передается ВИЧ

По словам медиков, ВИЧ передается следующими путями:

через кровь - чаще при инъекционном введении наркотических веществ грязными шприцами и иглами, которые уже использовались другими лицами

половым путем - во время незащищенных половых контактов

от инфицированной ВИЧ матери к ее ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Риск инфицирования растет при кормлении ребенка грудью, при тяжелом течении болезни у матери и сложных родах.

Антиретровирусная терапия - прием антиретровирусных препаратов, призванных подавлять размножение ВИЧ в организме человека, уменьшать уровень вирусной нагрузки и восстанавливать функцию иммунной системы.

Человек, живущий с ВИЧ, ежедневно примерно в одно и то же время принимает лекарства, подавляющие вирус иммунодефицита в его организме - будут останавливать его размножение. Прием АРТ пожизненный, прерывать нельзя.