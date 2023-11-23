Українці з цим захворюванням можуть звертатись до лікаря без направлення: важливе пояснення

В Україні пацієнти, які мають ВІЛ або підозру, можуть звернутися у лікарню без направлення. Однак, це можна зробити не у всіх медичних закладах.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.
Йдеться про заклади, які мають договори з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією (та підозрою на ВІЛ)". Послуги в таких лікарнях безоплатні.
Також отримати безоплатне лікування можна за направленням сімейного або лікуючого лікаря.
Пацієнтам гарантується:
Послуги пацієнтам із ВІЛ надають 382 заклади.
Швидкий тест на ВІЛ можна зробити у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Тест безкоштовний.
За словами медиків, ВІЛ передається такими шляхами:
Антиретровірусна терапія - прийом антиретровірусних препаратів, які покликані пригнічувати розмноження ВІЛ в організмі людини, зменшувати рівень вірусного навантаження та відновлювати функцію імунної системи
Людина, яка живе з ВІЛ, щодня приблизно в один і той самий час приймає ліки, які пригнічуватимуть вірус імунодефіциту в її організмі - зупинятимуть його розмноження. Прийом АРТ пожиттєвий, переривати не можна.
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