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Українці з цим захворюванням можуть звертатись до лікаря без направлення: важливе пояснення

Як діагностувати ВІЛ (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні пацієнти, які мають ВІЛ або підозру, можуть звернутися у лікарню без направлення. Однак, це можна зробити не у всіх медичних закладах.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram Національної служби здоров'я.

Які обстеження безкоштовні

Йдеться про заклади, які мають договори з НСЗУ за пакетом "Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ-інфекцією (та підозрою на ВІЛ)". Послуги в таких лікарнях безоплатні.

Також отримати безоплатне лікування можна за направленням сімейного або лікуючого лікаря.

Пацієнтам гарантується:

  • тестування на ВІЛ
  • необхідні дослідження
  • меднагляд, антиретровірусна терапія, потрібні препарати
  • аналіз крові дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів
  • профілактика передання ВІЛ
  • постконтактна профілактика особам, які не пізніше 72 годин після ризикованого контакту звернулися до лікаря

Послуги пацієнтам із ВІЛ надають 382 заклади.

Швидкий тест на ВІЛ можна зробити у сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Тест безкоштовний.

Як передається ВІЛ

За словами медиків, ВІЛ передається такими шляхами:

  • через кров - найчастіше при ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудними шприцами та голками, що вже використовувались іншими особами
  • статевим шляхом - під час незахищених статевих контактів
  • від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під час вагітності, пологів та годуванні груддю. Ризик інфікування зростає під час годування дитини груддю, при важкому перебігу хвороби у матері та складних пологах.

Антиретровірусна терапія - прийом антиретровірусних препаратів, які покликані пригнічувати розмноження ВІЛ в організмі людини, зменшувати рівень вірусного навантаження та відновлювати функцію імунної системи

Людина, яка живе з ВІЛ, щодня приблизно в один і той самий час приймає ліки, які пригнічуватимуть вірус імунодефіциту в її організмі - зупинятимуть його розмноження. Прийом АРТ пожиттєвий, переривати не можна. 

Раніше ми повідомляли, як тепер в Україні можна отримати електронне направлення на антибіотики.

Також читайте, які аналізи потрібно здавати чоловікам, щоб уникнути серйозних хвороб.

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