Украинцы переплачивают сумасшедшие деньги при покупке рыбы: смотрите, как это работает

Сколько воды в килограмме рыбы

К примеру, возьмем упаковку хека мороженого глазированного известной компании. Изготовлена такая рыба по ТУ У 15.2-30665859-008:2011. Стоимость упаковки (1060 г) - 225 грн.

Интересно, что вода прописана в составе рыбы: хек, ледяная глазурь (вода питьевая) 20%. Производитель в составе рыбы заявляет, что 1/5 упаковки - это вода. То есть 212 граммов из 1060 - вы выбросите после размораживания. А это - 45 грн! На деле все еще интереснее.

В составе глазированной рыбы 20% – вода (фото: Styler)

Эксперимент показал, что после полной разморозки, когда рыба стекла и достигла комнатной температуры, ее вес снизился с 1066 граммов (столько реально было в упаковке) до 688 граммов. Разница - 378 граммов, или 35%, или 80 грн!

80 гривен мы заплатили за воду с запахом морской рыбы!

Вес рыбы до размораживания:

Фото: Styler

Та же рыба после размораживания:

Фото: Styler

Почему производитель может позволить себе продавать воду по цене рыбы?

Дело все в ТУ У (технические условия Украины). В отличие от государственных стандартов (ГОСТ), технические условия разрабатывает сам производитель, в случае если на определенный новый вид продукции вообще не существует государственных стандартов, или если ему нужно расширить ассортимент продукции, ввести новейшие разработки, усовершенствовать технологический процесс, упаковку, принимать участие в тендерах и т. д.

ТУ является имущественной собственностью производителя, поэтому ознакомиться с ними можно только с разрешения владельца.

Идея заменить ГОСТ "техническими условиями" выглядит с самого начала даже благородно. Например, вы, как производитель, хотите добавить к конфетам больше шоколада, чтобы быть конкурентоспособными, выпускаете ТУ и улучшаете качество своей продукции.

На деле все совсем по-другому. Яркий пример - именно наша глазированная рыба, в которую производитель напихал воды, да еще и назвал это "техническими условиями".

В ГОСТ вес глазури не входит в массу нетто

Государственный стандарт Украины 4868:2007 "Рыба замороженная" четко прописывает такой процесс как "глазирование рыбы".

Это - процесс образования защитного слоя льда на поверхности замороженного блока рыбы или рыбы, замороженной поштучно, через орошение или погружение в питьевую или чистую морскую воду с растворенными в ней пищевыми добавками или без них.

Глазируют рыбу, чтобы сохранить ее поштучность, то есть, чтобы она не слипалась одним сплошным куском.

Согласно этому стандарту, масса глазури должна составлять 2% от массы рыбы, а масса нетто на упаковке должна указываться без учета глазури.

Но зачем эти ГОСТы, если ценную морскую рыбу можно продать гораздо выгоднее, прописав собственные ТУ, да еще нарушив их...

Скриншот ДСТУ 4868:2007