ua en ru
Вт, 28 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены

Киев, Вторник 28 ноября 2023 11:46
UA EN RU
Стало известно о состоянии Буданова после отравления его жены Фото: руководитель ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

В спецслужбах рассказали о состоянии руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова после информации об отравлении его супруги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным двух источников в спецслужбах, у Буданова отравления не установлено. С его здоровьем все в порядке.

"С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили", - уточнил один из источников.

Жену Буданова отравили

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах написало, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находится в больнице и завершает свой курс лечения.

Источник отметил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну отравляли некоторое время порционно.

Сейчас идет расследование по поводу вероятной попытки убийства супруги руководителя ГУР Минобороны.

При этом издание УП со ссылкой на источники пишет, что "скорее всего" отравили Марианну через еду. Кроме того, отравление подтвердилось еще и у нескольких сотрудников.

Что известно о жене Буданова и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки Кирилл Буданов
NEWS
Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
Почти 900 оккупантов, три танка и три ББМ. Новые потери РФ в Украине
DAILY
Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Заложники блокады. Почему поляки не пускают фуры в Украину и кому это выгодно