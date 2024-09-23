RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

NAVI выиграли турнир ESL Pro League S20. Сколько денег заработали украинцы

Напряженная борьба завершилась победой NAVI на ESL Pro League (фото: HLTV.org)
Автор: Павел Колесник

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere (NAVI) одержала победу на престижном турнире ESL Pro League Season 20, который проходил на Мальте.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей спорта Украины и всего мира Champion.com.ua.

Детали турнира

В финальном поединке команда обыграла турецкий коллектив Eternal Fire со счетом 3:2 в формате Best of 5. На первой карте Nuke, выбранной NAVI, турки взяли верх со счётом 13:8, но NAVI ответили победой на Anubis - 13:11.  

Далее украинцы выиграли карту Ancient (13:11), но уступили на Inferno (4:13). Исход турнира решился на Dust 2, где NAVI вырвали победу 13:10. Этот триумф стал особенно значимым для капитана команды Алекси "Aleksib" Виролайнена, который не побеждал в финалах Best of 5 с 2019 года, наконец прервав свою неудачную серию. 

По итогам турнира звание лучшего игрока (MVP) получил Юстинас "jL" Лекавичус, а NAVI пополнили собственную копилку призовыми в 170 тысяч долларов.

До победы в финале NAVI провели четыре матча на турнире, уверенно переиграв Lynn Vision, обыграв Ninja in Pyjamas, победив Eternal Fire на групповом этапе и разгромив Team Spirit. 

Состав Natus Vincere включает двух украинцев, а также игроков из Литвы, Румынии и Финляндии: 

  • Валерий "b1t" Ваховский (Украина)
  • Юстинас "jL" Лекавичюс (Литва)
  • Алекси "Aleksib" Виролайнен (Финляндия)
  • Михай "iM" Иван (Румыния)
  • Игорь "w0nderful" Жданов (Украина)
  • Андрей "B1ad3" Городенский (тренер, Украина)

Напомним, что ФИФА вернула Межконтинентальный кубок 2024 года.

А еще мы писали, что этнический украинец подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

Читайте РБК-Украина в Google News
Игры