NAVI выиграли турнир ESL Pro League S20. Сколько денег заработали украинцы

Детали турнира

В финальном поединке команда обыграла турецкий коллектив Eternal Fire со счетом 3:2 в формате Best of 5. На первой карте Nuke, выбранной NAVI, турки взяли верх со счётом 13:8, но NAVI ответили победой на Anubis - 13:11.

Далее украинцы выиграли карту Ancient (13:11), но уступили на Inferno (4:13). Исход турнира решился на Dust 2, где NAVI вырвали победу 13:10. Этот триумф стал особенно значимым для капитана команды Алекси "Aleksib" Виролайнена, который не побеждал в финалах Best of 5 с 2019 года, наконец прервав свою неудачную серию.

По итогам турнира звание лучшего игрока (MVP) получил Юстинас "jL" Лекавичус, а NAVI пополнили собственную копилку призовыми в 170 тысяч долларов.

До победы в финале NAVI провели четыре матча на турнире, уверенно переиграв Lynn Vision, обыграв Ninja in Pyjamas, победив Eternal Fire на групповом этапе и разгромив Team Spirit.

Состав Natus Vincere включает двух украинцев, а также игроков из Литвы, Румынии и Финляндии: