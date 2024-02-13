Украинцы могут заранее узнать маршрут для экзамена по вождению: как это сделать

В Украине экзамен по вождению нуждается в тщательной подготовке, особенно его практическая часть. С маршрутом, по которому нужно будет проехать ученику, можно ознакомиться заранее.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с присылкой на сайт Главного сервисного центра МВД.
Для обучения вождению в обязательные платежи входят: медкомиссия, курс обучения в автошколе и экзамен в МВД.
Чтобы управлять автомобилем, нужна медицинская справка - без нее просто не допустят на экзамен. Так в МВД узнают, имеет ли ученик ограничения, которые могут помешать вождению.
Граждане, желающие стать водителями, могут изучать теоретический модуль, как в автошколе, так и самостоятельно.
Экзамен по вождению состоит из теоретической и практических частей. Кандидатам в водители следует доказать, что они способны управлять транспортным средством.
Для более эффективной подготовки ученики могут ознакомиться с актуальным списком маршрутов на сайте Главного сервисного центра МВД.
Для этого нужно выбрать область и город, в котором будет проходить сдача практического экзамена по вождению, а также номер ТСЦ.
Каждый ТСЦ предлагает несколько маршрутов. Их можно выучить заранее, чтобы лучше подготовиться к практической части экзамена.
К тому же, все маршруты согласованы с военными администрациями. Поэтому они безопасны и адаптированы к условиям войны в Украине.
Важно помнить, что единственный законный способ получить действительное водительское удостоверение впервые - это самостоятельно пройти обучение в аккредитованной автошколе и успешно сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.
Не ищите незаконные пути получения водительских документов. За это предусмотрена ответственность частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
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