Украинцы не могут заехать в Польшу: почему пограничники отказывают в пересечении границы
Пересекая границу, украинцы чаще всего едут в соседнее с Украиной государство Польшу. Но многим могут отказать во въезде из-за нескольких нарушений.
Какие правила пересечения границы нужно соблюдать - читайте ниже в материале Styler.
Почему вас могут не пропустить на границе
В социальных сетях украинцы активно делятся своим опытом пересечения границы. У многих возникает вопрос о том, что можно ввозить в страну.
Украинцы спрашивают, что можно перевозить через границу с Польшей (скриншоты: Styler)
Именно из-за нарушения правил ввоза определенных групп товаров вам вообще могут отказать в пересечении границы. Поэтому важно знать, что можно иметь с собой на границе, а что категорически запрещено.
Что можно перевозить через границу
- Сигареты - две пачки, электронные сигареты - две штуки, сигары - 10 штук, табак - 50 граммов
- Алкоголь - до пяти литров пива, один литр крепких напитков, слабоалкогольные изделия - до двух литров
- Овощи, фрукты - до пяти килограммов
- Мед - до двух килограммов
- Кофе - до 0,5 килограмма
- Медикаменты - на седативные препараты и другие сильные лекарства нужен рецепт
- Техника - по одному экземпляру
- Детское питание - до двух килограммов
- Морепродукты и рыба - до пяти килограммов
- Бутерброды для потребления в пути
- Торты, выпечка, конфеты - до двух килограммов
- Питание для собак и кошек - до двух килограммов
- Наличные - до 10 000 долларов
Нельзя ввозить:
- мясо
- молочные продукты
- консервы
- оружие
- химические и токсичные вещества
- порнографические материалы
Если вы нарушите эти правила пересечения границы, то ваши вещи конфискуют и выпишут штраф от 50 до 100 евро.
Те личные вещи, которые можно ввозить, не будут облагать налогом, если их стоимость не превышает:
- для людей до 15 лет - 150 евро
- для людей старше 15 лет - 300 евро
Изменения в пересечении границы на поезде
8 сентября начались ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле, поэтому график движения поездов несколько изменился.
Из Украины в Польшу и наоборот временно не будут курсировать поезда № 73/74 Харьков - Перемышль и № 89/90 Киев - Перемышль. Такие изменения продлятся до 6 октября.
Кроме того, в течение месяца каждую пятницу и субботу будут курсировать два поезда Интерсити+: №705/706 Киев - Перемышль и №707/708 Киев - Перемышль.
Также изменится график движения еще нескольких поездов:
- №54 Перемышль - Киев. Теперь он будет отправляться из Польши в 13.45 и прибывать в Киев в 05.34.
- №36 Перемышль - Одесса. Сейчас он отправляется в 13:45 и прибывает в Одессу в 08:10.
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