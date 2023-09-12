Украинцы не могут заехать в Польшу: почему пограничники отказывают в пересечении границы

Пересекая границу, украинцы чаще всего едут в соседнее с Украиной государство Польшу. Но многим могут отказать во въезде из-за нескольких нарушений.

Какие правила пересечения границы нужно соблюдать - читайте ниже в материале Styler.

Почему вас могут не пропустить на границе

В социальных сетях украинцы активно делятся своим опытом пересечения границы. У многих возникает вопрос о том, что можно ввозить в страну.

Украинцы спрашивают, что можно перевозить через границу с Польшей (скриншоты: Styler)

Именно из-за нарушения правил ввоза определенных групп товаров вам вообще могут отказать в пересечении границы. Поэтому важно знать, что можно иметь с собой на границе, а что категорически запрещено.

Что можно перевозить через границу

Сигареты - две пачки, электронные сигареты - две штуки, сигары - 10 штук, табак - 50 граммов

Алкоголь - до пяти литров пива, один литр крепких напитков, слабоалкогольные изделия - до двух литров

Овощи, фрукты - до пяти килограммов

Мед - до двух килограммов

Кофе - до 0,5 килограмма

Медикаменты - на седативные препараты и другие сильные лекарства нужен рецепт

Техника - по одному экземпляру

Детское питание - до двух килограммов

Морепродукты и рыба - до пяти килограммов

Бутерброды для потребления в пути

Торты, выпечка, конфеты - до двух килограммов

Питание для собак и кошек - до двух килограммов

Наличные - до 10 000 долларов

Нельзя ввозить:

мясо

молочные продукты

консервы

оружие

химические и токсичные вещества

порнографические материалы

Если вы нарушите эти правила пересечения границы, то ваши вещи конфискуют и выпишут штраф от 50 до 100 евро.

Те личные вещи, которые можно ввозить, не будут облагать налогом, если их стоимость не превышает:

для людей до 15 лет - 150 евро

для людей старше 15 лет - 300 евро

Изменения в пересечении границы на поезде

8 сентября начались ремонтные работы инфраструктуры в Перемышле, поэтому график движения поездов несколько изменился.

Из Украины в Польшу и наоборот временно не будут курсировать поезда № 73/74 Харьков - Перемышль и № 89/90 Киев - Перемышль. Такие изменения продлятся до 6 октября.

Кроме того, в течение месяца каждую пятницу и субботу будут курсировать два поезда Интерсити+: №705/706 Киев - Перемышль и №707/708 Киев - Перемышль.

Также изменится график движения еще нескольких поездов: