Украинцы могут платить меньше налогов: как это можно сделать

При чем здесь уплата налога за границей

Согласно пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 Налогового кодекса Украины суммы налога на прибыль, полученного из иностранных источников, уплаченные субъектами хозяйствования за границей, засчитываются при уплате ими налога в Украине.

Однако заметьте, что размер зачисленных сумм налога из иностранных источников не может превышать сумму налога, подлежащую уплате в Украине.

Кроме того, есть категория налогов, не подлежащих уменьшению. В них входят:

налог на капитал/имущество и прирост капитала;

почтовые налоги;

налоги на реализацию (продажу);

другие косвенные налоги независимо от того, подпадают они под категорию подоходных налогов или облагаются налогами другими налогами согласно законодательству иностранных государств.

Для того чтобы уплаченные за границей налоги засчитали, нужно подать письменное подтверждение органу другого государства, контролирующего эти процессы, по факту уплаты такого налога и при наличии действующего международного договора Украины об избежании двойного налогообложения доходов.

Нужно ли платить налоги за границей

Украинцы, которые находятся за границей и получают там финансовую помощь, должны отразить такой доход в своей налоговой декларации. Сумма всегда указывается в гривнах.

Налоговое резидентство - это статус лица, живущего в определенной стране. Этот статус предусматривает обязанность платить налоги со всех доходов в этой стране.

В разных странах статус налогового резидента наступает при разных условиях. Самая распространенная из них - проживание в стране в течение полугода или 183 дней.

Вы станете резидентом, если у вас в стране проживание центр жизненных интересов: