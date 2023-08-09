Украинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках "єВідновлення": что произошло

Что произошло

Пользователь зарегистрировал свою карточку "єВідновлення" в monobank, но само банковское учреждение заблокировало возможность расчета этой картой.

По словам комментатора, он две недели не может рассчитаться за входную дверь, а за это время выбранная модель подорожала на 1 500 гривен.

"Монобанк будет это компенсировать? Все условия программы "єВідновлення" выполнены и со стороны клиента, и со стороны продавцов. Идет блокировка именно со стороны банка. В этих же магазинах без проблем рассчитываются карточками "єВідновлення" других банков. Так какого черта, Монобанк?!" - возмущается клиент.

О ситуации стало известно 27 июля. С тех пор ответы на обращение в службу поддержки не дают результата. Вместо реальной помощи клиент получает только шаблонные ответы.

Жалоба на блокировку карты "єВідновлення" в monobank (скриншот: minfin.com.ua)

Программа "єВідновлення" уже доступна в Украине

Она состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.

Сейчас началось тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья в Киевской области могут рассчитывать на финансовую поддержку.

Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.

После того как завершится бета-тестирование, компенсация за жилье будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.

Как подать заявку в "Дії"

Зайдите в приложение

Перейдите в меню "Услуги"

Выберите опцию "єВідновлення"

Откройте карту, куда будут начислены средства

Как подать заявку на получение помощи в "Ді" (скриншоты: Styler)

Выбрать банк можно одним из предложенных:

ПриватБанк

monobank

ПУМБ

Абанк

Sense Bank

Райффайзен Банк

sportbank

izibank

Обратите внимание, что деньгами могут рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров. Потратить их нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет.