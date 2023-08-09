Украинцы не могут рассчитаться деньгами на карточках "єВідновлення": что произошло

В Украине уже начала действовать программа "єВідновлення", цель которой помочь владельцам поврежденного или уничтоженного в результате боевых действий жилья восстановить его. Однако некоторые банковские учреждения блокируют счета и не позволяют платить оформленными картами.
Об этом говорится в отзывах пользователей Минфина.
Пользователь зарегистрировал свою карточку "єВідновлення" в monobank, но само банковское учреждение заблокировало возможность расчета этой картой.
По словам комментатора, он две недели не может рассчитаться за входную дверь, а за это время выбранная модель подорожала на 1 500 гривен.
"Монобанк будет это компенсировать? Все условия программы "єВідновлення" выполнены и со стороны клиента, и со стороны продавцов. Идет блокировка именно со стороны банка. В этих же магазинах без проблем рассчитываются карточками "єВідновлення" других банков. Так какого черта, Монобанк?!" - возмущается клиент.
О ситуации стало известно 27 июля. С тех пор ответы на обращение в службу поддержки не дают результата. Вместо реальной помощи клиент получает только шаблонные ответы.
Жалоба на блокировку карты "єВідновлення" в monobank (скриншот: minfin.com.ua)
Она состоит из двух этапов. На первом украинцы, чье жилье получило повреждения, получали деньги на ремонт.
Сейчас началось тестирование второго этапа, согласно которому жители разрушенных жилья в Киевской области могут рассчитывать на финансовую поддержку.
Зарегистрироваться на программу можно по этой ссылке.
После того как завершится бета-тестирование, компенсация за жилье будет доступна для всех населенных пунктов, подконтрольных Украине. Следующим шагом помощь будет расширена для имущества на временно оккупированных территориях.
Как подать заявку на получение помощи в "Ді" (скриншоты: Styler)
Выбрать банк можно одним из предложенных:
Обратите внимание, что деньгами могут рассчитываться только за строительные материалы или услуги бизнес-партнеров. Потратить их нужно в течение 12 месяцев с момента получения, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет.
Раньше мы рассказывали, кто из украинцев может получить льготы на покупку жилья.
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