Украинцы могут платить за коммуналку вдвое меньше даже после повышения тарифов: как это сделать

Проверьте ваш счетчик

Несмотря на то, что тариф на электроэнергию вырос, у украинцев все равно есть возможность подключить ночной тариф, который действует с 23:00 до 07:00. Сделав это, вы можете платить 1,32 грн за кВт-ч.

Для этого вам необходимо установить двухзонный счетчик. Его можно приобрести самостоятельно или у оператора при заказе услуги по замене стоимости.

Кроме того, следует заключить новый двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.

Чтобы такой метод действительно работал, следует перенести использование наиболее энергозатратных приборов в ночное время. К ним относятся стиральные машины, духовки, электрочайники, хлебопечки, посудомоечные машины и т.д.

Что касается экономии на практике, то возьмем большую семью, потратившую за месяц 300 кВт-ч. Теперь с 1 июня она будет платить 800 гривен.

Однако, если перенести часть работы приборов на ночной тариф, сумма платежки может уменьшиться до почти 600 гривен.

Как изменятся суммы в платежках

До повышения цен в Украине действовали два разных тарифа для обычных граждан:

1,44 гривны за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц

1,68 гривны за кВт-ч при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц

Однако новый тариф не разделяет объем потребленной электроэнергии, поэтому все граждане платят 2,64 гривны за кВт-ч.

Таким образом, если вы потратили 250 кВт-ч, то заплатите 660 гривен; за 500 кВт-ч - 1320 гривен; за 1 000 кВт-ч - 2640 гривен.