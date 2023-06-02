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Украинцы могут платить за коммуналку вдвое меньше даже после повышения тарифов: как это сделать

Как платить за свет вдвое меньше (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

С 1 июня в Украине повысили тариф на свет. Теперь за киловатт света в час придется платить 2,64 гривны.

Как украинцы могут уменьшить суммы в платежках вдвое - читайте ниже в материале Styler.

Проверьте ваш счетчик

Несмотря на то, что тариф на электроэнергию вырос, у украинцев все равно есть возможность подключить ночной тариф, который действует с 23:00 до 07:00. Сделав это, вы можете платить 1,32 грн за кВт-ч.

Для этого вам необходимо установить двухзонный счетчик. Его можно приобрести самостоятельно или у оператора при заказе услуги по замене стоимости.

Кроме того, следует заключить новый двухтарифный договор с поставщиком электроэнергии.

Чтобы такой метод действительно работал, следует перенести использование наиболее энергозатратных приборов в ночное время. К ним относятся стиральные машины, духовки, электрочайники, хлебопечки, посудомоечные машины и т.д.

Что касается экономии на практике, то возьмем большую семью, потратившую за месяц 300 кВт-ч. Теперь с 1 июня она будет платить 800 гривен.

Однако, если перенести часть работы приборов на ночной тариф, сумма платежки может уменьшиться до почти 600 гривен.

Как изменятся суммы в платежках

До повышения цен в Украине действовали два разных тарифа для обычных граждан:

  • 1,44 гривны за кВт-ч при потреблении менее 250 кВт-ч в месяц
  • 1,68 гривны за кВт-ч при потреблении свыше 250 кВт-ч в месяц

Однако новый тариф не разделяет объем потребленной электроэнергии, поэтому все граждане платят 2,64 гривны за кВт-ч.

Таким образом, если вы потратили 250 кВт-ч, то заплатите 660 гривен; за 500 кВт-ч - 1320 гривен; за 1 000 кВт-ч - 2640 гривен.

Раньше мы рассказывали, как выбирать бытовую технику, чтобы она не потребляла много электроэнергии.

Читайте также о проверенных методах уменьшения суммы за "коммуналку" в платежках.

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ЭлектроэнергияТарифы на ЖКХ