RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут получать до 8 тыс. грн пенсии: кто имеет право на выплаты

Пенсия в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Пенсия в Украине выплачивается, несмотря на войну. Некоторые категории украинцев могут получать около 8 тысяч гривен выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто может получать выплаты 8 тысяч гривен

Это касается лиц, работавших в зоне Чернобыля и имеющих 15 лет стажа, могут выйти на пенсию от 1 до 13 лет раньше. Это зависит от продолжительности работы в зоне отчуждения.

К слову, лица, приобретшие инвалидность в результате ЧАЭС, получают пенсию в размере компенсации утраченного заработка из-за работы в зоне отчуждения.

Какие выплаты получают "чернобыльцы"

С 1 марта 2023 года в Украине установлены минимальные уровни пенсий для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС:

  • I группа – 8187,48 гривны;
  • II группа – 6 549,98 гривны;
  • III группа – 5048,95 гривны.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью получают:

  • I группа – 180% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • II группа – 160% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • III группа – 145% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Также нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его содержании, имеют право получать 50% его пенсии на одного человека, или 100% – на двух человек поровну.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
пенсії в Україні