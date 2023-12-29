Украинцы могут получать до 8 тыс. грн пенсии: кто имеет право на выплаты

Пенсия в Украине выплачивается, несмотря на войну. Некоторые категории украинцев могут получать около 8 тысяч гривен выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Это касается лиц, работавших в зоне Чернобыля и имеющих 15 лет стажа, могут выйти на пенсию от 1 до 13 лет раньше. Это зависит от продолжительности работы в зоне отчуждения.
К слову, лица, приобретшие инвалидность в результате ЧАЭС, получают пенсию в размере компенсации утраченного заработка из-за работы в зоне отчуждения.
С 1 марта 2023 года в Украине установлены минимальные уровни пенсий для лиц с инвалидностью вследствие ЧАЭС:
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью получают:
Также нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, находившиеся на его содержании, имеют право получать 50% его пенсии на одного человека, или 100% – на двух человек поровну.
Как мы ранее писали, в Украине с января повысят пенсии, но не для всех.
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