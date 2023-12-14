Украинцы могут получить штрафы на Новый год до 34 тыс. грн: за что такое "светит"

Во время военного положения в Украине запрещено использовать фейерверки и любую другую пиротехнику. За нарушение могут выписать штраф в размере до 34 000 гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аналитическое исследование Опендатабот.
По результатам исследования Опендатабот, зафиксировали по меньшей мере 21 случай наказания за использование пиротехники с начала полномасштабного вторжения.
Больше всего таких решений было в Киеве. Второе место занимают Днепровская и Одесская области, третье – Харьковская. Пик нарушений приходился на январь и август 2023.
За использование пиротехники во время войны наказывают тремя способами: штрафами, исправительными работами или лишением свободы. Приговор будет зависеть от дополнительных обстоятельств.
К примеру, в феврале 2023 года мужчину в Одессе приговорили за использование фейерверков к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, поскольку у него уже был "условный срок".
Если нарушение совершили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, такое обстоятельство считается отягощающим. Соответственно и наказание будет применено более жесткое.
Недавно в Украине ужесточили наказание за нарушение комендантского часа.
Если в это время человек находится на улице, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии документов нарушителю сделают предупреждение и отпустят.
Если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отдел для установления личности.
За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф от 8 500 до 17 000 гривен. При повторном нарушении в течение года - от 17 000 до 34 000 гривен.
Субъектам хозяйствования грозит ответственность при нарушении специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения. Штраф - от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении в течение года - от 170 000 до 340 000 гривен.
Однако предусмотрены случаи, когда за нарушение комендантского часа не будут наказывать.
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