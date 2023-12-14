Украинцы могут получить штрафы на Новый год до 34 тыс. грн: за что такое "светит"

Сколько нарушений зафиксировано в 2023 году

По результатам исследования Опендатабот, зафиксировали по меньшей мере 21 случай наказания за использование пиротехники с начала полномасштабного вторжения.

Больше всего таких решений было в Киеве. Второе место занимают Днепровская и Одесская области, третье – Харьковская. Пик нарушений приходился на январь и август 2023.

Наказание за нарушение

За использование пиротехники во время войны наказывают тремя способами: штрафами, исправительными работами или лишением свободы. Приговор будет зависеть от дополнительных обстоятельств.

К примеру, в феврале 2023 года мужчину в Одессе приговорили за использование фейерверков к пяти годам и трем месяцам лишения свободы, поскольку у него уже был "условный срок".

Если нарушение совершили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, такое обстоятельство считается отягощающим. Соответственно и наказание будет применено более жесткое.

Штрафы за салюты во время войны в Украине

Статья 164 КУоАП (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) - штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

Статья 182 КУоАП (нарушение требований защиты населения от вредного влияния шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах) - штраф от 85 до 255 гривен , для должностных лиц и предприятий - от 255 до 510 гривен.

, для должностных лиц и предприятий - Статья 195-6 КУоАП (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) - штраф от 1020 до 1700 гривен с конфискацией пиротехнических средств.

с конфискацией пиротехнических средств. Статья 296 УК Украины (хулиганство) - штраф от 17 000 до 34 000 гривен, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Недавно в Украине ужесточили наказание за нарушение комендантского часа.

Если в это время человек находится на улице, его может задержать патруль для проверки и выяснения обстоятельств. При наличии документов нарушителю сделают предупреждение и отпустят.

Если документов нет, полиция имеет право задержать гражданина и доставить в отдел для установления личности.

За нарушение комендантского часа предусмотрен штраф от 8 500 до 17 000 гривен. При повторном нарушении в течение года - от 17 000 до 34 000 гривен.

Субъектам хозяйствования грозит ответственность при нарушении специального режима светомаскировки или режима работы во время действия военного положения. Штраф - от 51 000 до 102 000 гривен. При повторном нарушении в течение года - от 170 000 до 340 000 гривен.